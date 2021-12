Cultura e spettacolo



"I pittori della luce. Da Caravaggio a Paolini", Vittorio Sgarbi inaugura la mostra all'ex Cavallerizza

martedì, 7 dicembre 2021, 18:08

di chiara grassini

Inaugurata la mostra "I pittori della luce. Da Caravaggio a Paolini" negli spazi dell'ex Cavallerizza di piazzale Verdi. Vittorio Sgarbi, il noto critico d'arte, è il curatore dell'esposizione che sarà visitabile dall'8 dicembre al 2 ottobre 2022.

Racconta attraverso 100 opere il ruolo della luce nella pittura del Seicento partendo - come recita il titolo - da Caravaggio fino ad arrivare a Pietro Paolini. I capolavori in esposizione provengono da musei italiani ed esteri, dalle diocesi e da collezioni private internazionali e riguardano quei pittori che hanno incontrato Caravaggio. Sono, in altre parole, i cosiddetti lumisti o meglio noti come "pittori della luce".

La mostra è promossa dalla regione Toscana, dal comune di Lucca in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Camera di Commercio Lucca e Lucca Promos. Contemplazioni promuove l'evento e segue la direzione artistica. Mentre la realizzazione è dovuta a Martinelli Luce che si è occupato dell'illuminazione nelle sale espositive e alla Fondazione Banca Del Monte Lucca insieme alla medesima fondazione.

All'interno dell'ex Cavallerizza si possono osservare tre momenti importanti della produzione artistica del Caravaggio: "Il ragazzo che monda una frutta", ovvero un'opera giovanile, la fase della sua maturità "Il Seppellimento di Santa Lucia" e "Il Cavadendi" il quadro che rappresenta appieno l'attività pittorica dell'artista. Quest'ultima è di particolare importanza perché segna il legame con la sua arte e quella di Pietro Paolini (Lucca 1603-1681).

Tra gli altri autori che si sono distinti per aver utilizzato la luce in "cupi notturni" e le cui opere sono esposte ricordiamo: Baccio Ciarpi, Paolo Biancucci, Orazio Riminaldi, Rutilio Manetti, Francesco Rustici detto Il Rustichino, Simone del Tintore, Giovanni Coli, Filippo Gherardi, Girolamo Scaglia, Pietro Sigismondi, Paolo Guidotti detto il Cavalier Borghese, Antiveduto Gramatica, Giovan Domenico Lombardi e Pietro Ricchi detto Il Lucchese.

Questi sono solo alcuni dei tanti nomi all'interno dell'ex Cavallerizza.

"Paolini è un pittore che riesce a far diventare Caravaggio un pittore della storia di Lucca e dell'umanità - ha affermato Vittorio Sgarbi - E' quindi una mostra importante perché mostra come la vicenda di Caravaggio abbia una sua capitale anche con Paolini nella città di Lucca".

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 (la biglietteria chiude ale 18:45). Qui i prezzi del ticket:

biglietto intero 12 euroRidotto 10 euro ( under 18, over 65, studenti universitarri)Scuole 6 euro ( studenti di ogni ordine e grado)Famiglie ( 1 o 2 adulti + ragazzi dai 7 ai 19 anni= adulto 10 euro + figlio 6 euro, gratuito fino a sei anni)Gruppi da 11 a 20 persone 9 euro

Gratuito (minori fino ai sei anni, disabili, un accompagnatore per disabile che ne richieda la presenza, giornalisti con tesserino Odg per servizio e preventivamente accreditati a: carmen@contemplazioni.it, guide turistiche munite di tesserino di abilitazione).

Per maggiori informazioni lucca@contemplazioni.it - 3892346010Il catalogo della mostra si può acquistare sia online che al bookshop.