Il Conte Ugolino della Gherardesca e sua moglie “lucchese” Capuana da Panico

giovedì, 23 dicembre 2021, 11:21

di franco banducci

Domenica 5 dicembre, con una suggestiva cerimonia, è stato ricollocato, dopo restauro, il busto di Dante, sul Passo omonimo dei monti Pisani, in località Santa Maria del Giudice. Il monumento è composto, oltre che dal busto dell’Alighieri, anche da una lapide dove è riportato dal Canto XXXIII dell’Inferno il verso: “per che i Pisan veder Lucca non ponno”. In tale Canto è narrata la vicenda del Conte Ugolino, condannato prigioniero a morire di fame assieme a 2 figli e 2 nipoti.



Dante, come a tutti noto, nel racconto ne evidenzia magistralmente l’orrore funestato anche da velame di cannibalismo “poscia, piú che 'l dolor, poté 'l digiuno”, la indicibile sofferenza dei protagonisti che dopo sette secoli riesce ancora a turbare noi lettori distratti “e se non piangi, di che pianger suoli?” E infine lo chiude con la famosa invettiva contro Pisa “Ahi Pisa, vituperio delle genti”.

Oltre a questo Dante non riferisce altro, non ci narra, come non fanno anche le cronache di quel tempo, il dolore dei congiunti sopravvissuti alla tragedia e in particolare, come avviene quasi sempre in ogni tragedia a sopravvivere nel dolore rimangono le donne.



E se la mamma dei figli, prima moglie di Ugolino (una certa Ildebrandesca) era all’epoca dell’episodio già morta, nel dolore, ancora in vita, era la seconda moglie di Ugolino: Capuana da Panico.

Capuana da Panico, apparteneva a una famiglia nobile della montagna bolognese, non si hanno notizie sulla sua data di nascita, sappiamo però che attorno al 1255 andò in sposa a Lazzaro Gherardini, nobile lucchese e per effetto delle nozze Capuana venne a vivere a Lucca. Nel 1270 Lazzaro venne a mancare, rimasta vedova Capuana, qualche anno dopo, sposa Ugolino della Gherardesca, Conte di Donoratico, anche lui vedovo di prime nozze divenuto, nel frattempo, Podestà di Pisa.



Probabilmente a “combinare” tale matrimonio fu l’Arcivescovo di Pisa Ruggieri degli Ubaldini, casata questa degli Ubaldini, come i Panico, di origine bolognese (Ruggieri, prima di diventare arcivescovo di Pisa, aveva ricoperto la carica di arcidiacono alla cattedrale di Bologna) e proprio una sorella di Ruggieri era la madre di Capuana. Pertanto l’arcivescovo Ruggieri era zio di Capuana e Ugolino, per effetto del matrimonio, ne era diventato nipote acquisito. Una notizia che aggiunge inquietudine a una vicenda già torva, dove risulta che fu lo zio a condannare a morte di fame il nipote, come Dante ben ce li rappresenta: “Tu dei saper ch'i' fui conte Ugolino,/ e questi è l'arcivescovo Ruggieri:/ or ti dirò perch'i son tal vicino.”

Dopo la morte di Ugolino (marzo 1289), Capuana tornò con il suo dolore a vivere a Lucca, anche per curare i suoi interessi dovuti al patrimonio lasciato in eredità dal primo marito, Lazzaro Gherardini. In questo periodo lucchese, fino alla morte, Capuana rimase legata ai domenicani del convento di San Romano, conducendo, presso tale monastero, vita comune insieme ad altre pie donne. Capuana morì nel dicembre del 1307 e proprio nella chiesa di San Romano venne sepolta, un “privilegio” che prova la devozione che in vita ebbe modo di dimostrare verso i domenicani di Lucca. Ancora oggi è possibile vedere la tomba anche se la lapide che ne ricorda la sepoltura appare molto deteriorata.



Probabilmente Dante, nel suo soggiorno lucchese, avvenuto in un periodo fra il 1306/1308, ebbe forse modo di conoscere Capuana, o ne ebbe notizie da altri. In ogni caso, non è sbagliato supporre, che tale incontro possa aver riportato alla mente dell’Alighieri la tragica morte del marito, Conte Ugolino per poi riferirla nei versi eterni della Commedia.