Il garofano di Craxi e non solo: una mostra di Filippo Panseca e arriva anche Sandra Milo

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:55

di silvana iannaccone

La prima mostra nella galleria Armando Lanza a Pietrasanta in Via Garibaldi, 66 è stata inaugurata con le opere di Filippo Panseca. Madrina della serata Sandra Milo, supervisore dell'evento la marchesa Maria Alberta Viviani Corradi-Cervi. Ad accogliere gli ospiti il direttore di galleria Stefano Balordi.

Un corpus di opere in cui si sintetizza l'animo eclettico dell'artista. Dimensioni e forme diverse, dalla Luna che ha stupito Venezia al grande Muro di Berlino.

Filippo Panesca non era ancora adolescente quando rifiuta il vivere quella parte di Palermo che non condivide. Il suo obiettivo era diventare un artista. Durante la malattia del padre è il farmacista Diego Borsellino, papà del magistrato Paolo, che consiglia a Filippo di recarsi da un bravo specialista per curarlo. All'ingresso dello studio nota una targa con su scritto "visite gratis per i poveri".

Il medico lo accoglie, cura il papà e in cambio chiede a Filippo di illustrare con suoi disegni un libro. È la sua prima commissione e grazie anche ai racconti del medico si appassiona all' ideologia Socialista, ignaro che una epoca successiva avrebbe incontrato a Milano un giovane Bettino Craxi. diventandone fraterno amico tra i pochi che seguitarono fino agli ultimi giorni a stargli vicino. Un'amicizia iniziata alla fine degli anni Sessanta e durata fino alla sua scomparsa in Tunisia. E' Panseca ad ideare il garofano rosso come simbolo del partito. Cura le scenografie dei congressi, famosa nel 1990 quella con il Muro di Berlino alle spalle dei relatori, come la piramide che accompagnò il congresso del 1991 presso lo stabilimento Ansaldo di Milano.

Filippo Panseca è un artista poliedrico, il suo percorso passa dalla matita all'arte multimediale. Nel 1991 è fondatore in Italia della prima cattedra di Computer Art presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Stupisce con l'arte effimera biodegradabile i suoi monumenti definiti da Tommaso Trini "enormi sfere da costruire con polimeri fotodegradabili che potrebbero diventare i monumenti a perdere di domani"