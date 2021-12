Cultura e spettacolo



Il liceo Majorana incontra la traduttrice Ilide Carmignani

martedì, 7 dicembre 2021, 13:22

Il 18 novembre nell’aula magna dell’ITET Benedetti di Porcari, le classi quinte del Liceo Linguistico e Scientifico Ordinario “E. Majorana” hanno incontrato Ilide Carmignani, una delle più importanti traduttrici del panorama letterario italiano e voce di noti autori ispano-americani, tra cui Roberto Bolaño, Gabriel García Márquez e Luis Sepúlveda.



L’evento si inserisce nei Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento del Liceo, come parte integrante del progetto “Lost in Translation”svolto dalle classi quinte del Linguistico con laboratori di traduzione dall’inglese e dallo spagnolo.



Durante il seminario, Ilide Carmignani ha condiviso con gli studenti la sua esperienza di traduttrice, focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti del suo lavoro, quali la necessità di un approfondito studio della cultura di appartenenza dei testi e la complessità linguistica legata alle scelte lessicali e morfo-sintattiche nella lingua madre.



I ragazzi sono stati coinvolti tramite esempi concreti di tipiche difficoltà che un traduttore può incontrare. Infatti, alcuni simboli culturali assenti nel paese di arrivo del testo tradotto, necessitano di essere adattati per una comprensione efficace.



L’esperienza di Ilide Carmignani non si è limitata alla traduzione editoriale ma, grazie al profondo legame con Sepúlveda, si è estesa alla scrittura con la pubblicazione del libro “Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba”.



Il suo percorso di formazione come traduttrice e scrittrice è stato di grande ispirazione per le scelte che gli studenti di quinta si troveranno ad affrontare riguardo al loro futuro professionale.

L’incontro, infine, è stato anche un’opportunità di conoscenza del complesso mondo dell’editoria e di tutto ciò che precede la pubblicazione di un libro.