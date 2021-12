Cultura e spettacolo



Il lucchese Paolo Benedetti entra nel programma "The voice senior" su Rai 1

venerdì, 24 dicembre 2021, 15:59

di barbara ghiselli

"Sono onorato di averti nella mia squadra, sei proprio come il titolo della canzone che hai cantato: 'Meraviglioso'. La tua voce mi ha emozionato in modo incredibile: si sentiva che hai messo il cuore nella musica".

Con queste parole Clementino, uno dei coach di "The Voice senior", ha accolto nella sua squadra, durante la puntata di ieri sera su Rai 1, Paolo Benedetti, 88enne lucchese, che ha cantato, durante la trasmissione, "Meraviglioso" di Domenico Modugno.

Paolo Benedetti, bancario in pensione, è il concorrente più grande per età delle edizioni del programma ed è da sempre appassionato di musica. Da molti anni è volontario di un'associazione che si occupa di allietare e far compagnia alle persone che si trovano negli ospedali e nei centri per anziani. Ed è proprio un gruppo del centro anziani, dove lui porta allegria con la sua tastiera e la sua voce, ad averlo iscritto a sua insaputa al programma.

Ha superato le audizioni al buio finendo nel team del coach Clementino che lo ha scelto. Il suo percorso nel programma quindi è appena iniziato, ma a fare il tifo per lui, ci sono già i suoi familiari e gli anziani del centro dove fa il volontario, che gli hanno mandato una lettera in trasmissione e gli hanno ricordato che "è come se lì ci fossero anche loro a battere le mani".