Inaugura la mostra fotografica di Augusto Biagioni

giovedì, 23 dicembre 2021, 17:05

di barbara ghiselli

Si inaugurerà domani (24 dicembre) alle 15 la mostra fotografica di Augusto Biagioni "Luk, città di ombre e di luce" nella sede dell'associazione dei Lucchesi nel mondo, castello Porta San Pietro via Mura Urbane, 6.

Come ha spiegato l'autore a La Gazzetta di Lucca la mostra contiene solo un estratto delle 50 immagini presenti nel libro. Questo lavoro è stato il frutto di una ricerca fotografica realizzata in bianco e nero, durata sei anni, periodo che si è reso necessario per trovare la luce giusta come in un palcoscenico in cui si collocano, nel punto perfetto dell'immagine, persone, animali, cose: l'idea infatti è stata quella di ottenere una visione metafisica della città dove gli spazi e le geometrie, immersi nelle ombre, acquistano la vita illuminati da lamine di luce. "Ho chiamato questa mostra LUK, – ha raccontato Biagioni – toponimo di origine celtico, ligure che, per alcuni studiosi, può significare luogo paludoso (le ombre), ma anche radura nella vegetazione (la luce). Non è possibile, infatti, dissociare l'idea della luce da quella dell'ombra: la luce genera l'ombra e da questa è inscindibile, indispensabile tanto più usando come mezzo espressivo la fotografia dove è la luce a generare l'immagine e l'ombra a renderla viva".



Biagioni ha fatto presente di aver usato per realizzare le fotografie un apparecchio digitale dotato di un'ottica grandangolare in modo da dilatare lo spazio senza generare eccessive distorsioni prospettiche: il tutto fuoco provoca, infatti, in chi legge l'immagine un certo disorientamento che l'autore pensa, possa contribuire ulteriormente a dare personalità e mistero alle immagini. Nelle fotografie presenti alla mostra è possibile trovare alcuni luoghi simbolo come piazza San Martino, piazza Grande e cortile degli Svizzeri.

Augusto Biagioni ha frequentato l'Università Internazionale dell'Arte (U.I.A.) di Firenze dove si è diplomato nel corso di Design, si è formato come fotografo anche frequentando il Fotoclub Lucchese, ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti e ha realizzato numerose mostre e pubblicazioni in questo settore. E' presidente del "Labirinto dell'immagine", associazione no profit che si occupa di piccola editoria relativa alla cultura dell'immagine prevalentemente fotografica legata ai temi della società, della cultura e dell'economia del territorio lucchese, oltre ad organizzare eventi culturali e promuovere la propria attività con la presenza sul web e sui social network.

La mostra resterà aperta dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (Natale e 31 dicembre chiuso)

con i seguenti orari:

Feriali: 15 - 19

Festivi: 10- 12.30 / 15 - 17

lunedì e martedi la mostra resterà chiusa