Inaugurata la mostra fotografica "Le fontane di Lucca"

sabato, 11 dicembre 2021, 16:00

di barbara ghiselli

Inaugurata ieri la mostra fotografica "Le fontane di Lucca" che sarà possibile visitare fino al 23 dicembre nella sede dell'associazione Lucchesi nel mondo nel castello di Porta San Pietro sulle mura urbane. Le immagini sono opera di due fotografi lucchesi, Augusto Biagioni e Alberto Silvestri, che lavorano da anni nel settore del reportage.

Gli autori hanno così spiegato la mostra: "Le 18 immagini qui presenti trattano, come si può facilmente intuire dal titolo, delle fontane di Lucca, mirabile esempio di come sia possibile coniugare la bellezza – dato che le fontane sono vere e proprie opere d'arte – alla pubblica utilità: ancora oggi moltissimi lucchesi vi prendono quotidianamente quella che viene considerata 'l'acqua buona'".

Ricordano inoltre: "L'acqua che per tutti arrivò a Lucca tramite l'acquedotto realizzato dall'architetto Lorenzo Nottolini (i lavori iniziarono nel 1822): che dalle colline tra Guamo e Vorno entra in città fino alle fontane che tuttora abbelliscono piazze e vie".

Gli autori hanno approfittato dell'occasione per ringraziare l'associazione Lucchesi nel Mondo che ha inserito questa mostra e quella che seguirà ovvero Luk città di ombre e di luce con fotografie di Augusto Biagioni (dal 24 dicembre al 6 gennaio) per avere inserito le due iniziative nel calendario di "Una porta per l'arte" e per ospitare le loro opere nella sede dell'associazione.

Erano presenti all'inaugurazione: il sindaco Alessandro Tambellini e la presidente dell'associazione Lucchesi nel mondo Ilaria Del Bianco.

Gli orari della mostra sono i seguenti: festivi e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 – feriali (tranne il lunedì e il martedì che è chiusa) dalle 15 alle 18.