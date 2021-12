Cultura e spettacolo



L.U.M inaugura il suo primo cineforum

sabato, 18 dicembre 2021, 10:15

Per salutarci prima delle vacanze natalizie, il collettivo artistico L.U.M insieme al Real Collegio, inaugura il suo primo Cineforum. Una nuova occasione di entrare in contatto con le produzioni indipendenti del territorio toscano, una nuova occasione di conoscere il lavoro di artisti del nostro territorio.

“Flesh Contagium” e “Nati Morti” sono due lungometraggi prodotti da Empire Video e Digit Movies, risultato della collaborazione fra due noti autori del cinema horror indipendente, Lorenzo Lepori e Alex Visani.



Flesh Contagium è un horror apocalittico diretto da Lorenzo Lepori, scritto assieme ad Antonio Tentori e Alex Visani, che cura la fotografia. Interprete principale è Pio Bisanti, affiancato da Shiri Binder (al suo esordio) e Simona Vannelli.



Nati Morti è un feroce thriller scritto e diretto da Alex Visani, dove Lorenzo Lepori è interprete accanto a Ingrid Monacelli.



Il film viene insignito di tre premi al festival canadese Demonic Brilliance: miglior film, colonna sonora e Lorenzo Lepori come attore non protagonista.



In entrambi i film, suono e musica sono curati da Daniele Marinelli e dalla band Basement’s Glare.



“Flesh Contagium” e “Nati Morti”, dopo aver ottenuto ottime recensioni e girato festival internazionali, sono distribuiti sia in Italia che all’estero in dvd, bluray e formato digitale.

Vi aspettiamo dunque con piacere, il 21 dicembre dalle ore 20 nella sala degli affreschi del Real Collegio, l’ingresso alla serata seguirà le attuali normative di legge e sarà possibile dal lato di Via Cavallerizza.

