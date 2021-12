Cultura e spettacolo



La musica evocativa di Caselli per la mostra a Palazzo Ducale

martedì, 21 dicembre 2021, 13:10

E' apprezzata da adulti e bambini, dai collezionisti e dagli amanti degli oggetti e delle foto vintage, la mostra "Giro giro tondo, gioca il mondo" allestita nella sala Tobino di Palazzo Ducale, a Lucca, promossa dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana.

Ad allietare la visita della rassegna espositiva di foto e giocattoli d'epoca è la colonna sonora appositamente composta dal musicista lucchese Gianmarco Caselli.

"Ambarabà", composto da Caselli per accompagnare gli ospiti della rassegna, è un brano allegro e giocoso con sonorità che evocano i semplici divertimenti di una volta: una linea melodica brillante che ricorda un carillion viene ripetutamente interrotta da voci e grida di bambini, trombe, tamburi. Anziché costituire un semplice sottofondo, la musica di Ambarabà ha una funzione immersiva: "Ambarabà – spiega il compositore Caselli - proietta il visitatore della mostra in suggestive atmosfere; ora in una cameretta con un carillion davanti al quale sognare, immaginare e fantasticare, ora in una piazza festosa e piena di gente".

L'esposizione è un vero percorso emozionante e struggente tra immagini di bambini, foto di giocattoli d'epoca, giochi e oggetti ludici di un tempo. Una mostra che scava idealmente nel rapporto che c'è tra il dono e il Natale, tra il senso dell'attesa e il desiderio di ricevere un regalo inaspettato o tanto agognato. Un percorso che agli adulti fa riaprire l'album dei ricordi mentre alle giovani generazioni fa scoprire gli oggetti semplici con cui si divertivano e giocavano i bambini di un tempo.

La mostra "Giro giro tondo, gioca il mondo" – che aderisce al Sistema museale territoriale della provincia di Lucca - è curata da Pietro Luigi Biagioni con il progetto scenico firmato da Alessandro Sesti e sarà aperta al pubblico fino al 9 gennaio 2022 (con orario 10-13 e 15-18). Sarà chiusa, invece, il giorno di Natale e il 1° gennaio 2022.

L'ingresso è libero, ma nel rispetto delle normative anti Covid19 l'accesso è consentito al massimo a 25 persone contemporaneamente; occorre la presentazione obbligatoria del Green Pass, oppure rientrare nelle categorie escluse per legge dalla campagna vaccinale. All'ingresso sarà misurata la temperatura, sanificate le mani e verificata la presenza della mascherina.

È obbligatorio indossare la mascherina.

Al seguente link il video di presentazione realizzato dallo stesso Caselli https://youtu.be/MXHmKaI2T6I