Le 'Fantasie Pucciniane' di Valentina Ciardelli e Stefano Teani al Giglio

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:50

Dopo il concerto dedicato alle donne afgnane con Mashal Arman & the afghan project, il Teatro del Giglio ospita il secondo appuntamento dei Lucca Puccini Days 2021 - il mese dedicato a Giacomo Puccini –, le Fantasie Pucciniane di Valentina Ciardelli e Stefano Teani. Il concerto è in programma giovedì 2 dicembre ore 21 nel Ridotto del Teatro del Giglio. Anche per l’edizione 2021, il Festival è frutto della collaborazione tra Comune di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini e Teatro del Giglio, e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i patrocini di MIC – Ministero della Cultura e Regione Toscana.

A seguito del format online “How I met Puccini” che ha animato di entusiasmo e musica pucciniana il sito del Teatro del Giglio durante il lockdown, finalmente un incontro dal vivo. Valentina Ciardelli (contrabbasso) e Stefano Teani (pianoforte) faranno sognare il pubblico del Teatro del Giglio in un concerto pucciniano inedito e frizzante anche con composizioni originali: saranno rappresentate due Fantasie pucciniane scritte da Valentina Ciardelli, che sono state protagoniste della serie How I met Puccini. Tosca e Madama Butterfly ci porteranno in un viaggio alla scoperta delle gemme nascoste in due delle opere più famose al mondo. E poi Father Giacomo di Stefano Teani, nato su commissione della Fondazione Puccini, come fantasia su temi pucciniani, in cui Teani ha messo per iscritto il percorso mentale che di solito segue la mente di un operista, un viaggio nella mente creativa di chi è quotidianamente a contatto con l'opera lirica. Si continuerà con Igor, una piccola anteprima del nuovo disco che vedrà protagonista Ciardelli assieme alla sua collega arpista Anna Astesano del duo "The girls in the magnesium dress”, disco che vedrà la collaborazione anche di Teani in veste di compositore di un brano suggestivo dedicato alle sonorità e filosofia Giapponesi. Come gran finale, Blessed Relief, brano del compositore americano Frank Zappa, grande punto di riferimento di Ciardelli e peculiare nella decisione di quest'ultima dell'intraprendere la carriera musicale.

Il repertorio di questo concerto nasce dalla collaborazione di due musicisti nati e cresciuti nelle terre Pucciniane, che sono accomunati da un legame viscerale con la lucchesia, che si rispecchia nella loro produzione artistica. Entrambi esplorano il virtuosismo strumentale e compositivo strizzando l'occhio agli insegnamenti del genio operistico lucchese di Giacomo Puccini.

Valentina Ciardelli (BBC Music Magazine Rising star) è una compositrice e contrabbassista solista. È una Zappiana convinta, prima pianista inizia a suonare il contrabbasso, dopo essersene innamorata, nel 2009 e dopo 4 anni si diploma con lode a Lucca all’Istituto musicale Luigi Boccherini e conseguentemente al Royal College of Music e Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance con il massimo dei voti. Si diploma anche in Composizione a indirizzo Jazz con il massimo dei voti nel 2014 presso il conservatorio Giacomo Puccini de La Spezia. Attualmente esplora a livello internazionale un nuovissimo repertorio solistico e cameristico per il suo strumento ed è attivissima come compositrice. Nella sua recentissima carriera, ha partecipato, vincendo, a diverse audizioni per orchestre giovanili in Italia ed all’estero (OGI 2013, Gustav Mahler Jugend Orchester 2014-2015, Final Round EUYO Germany 2014, Gustav Mahler Academy 2016) il praticantato della BBC Symphony Orchestra a Londra 2014/15 ed il praticantato con la Royal Philarmonic Orchestra nel 2016. Nel marzo 2016 marzo si è classificata tra i primi 5 finalisti al prestigioso Concorso internazionale per contrabbasso solista “Garcia Graves” 2016 a Coruna in Spagna e nel 2017 alla Bradetich Competition in Texas (USA). Ha suonato da solista con I Solisti Veneti, dopo aver vinto la prestigiosa borsa di studio dell’Accademia Estiva donata da Proliber. Nel 2019 è artist in residence al Banff center in Canada dove ha lavorato sui suoi progetti da solista. Vive e lavora principalmente a Londra come assistente nella classe di Leon Bosch al Trinity Laban Conservatoire of Music and dance e come professoressa di contrabbasso al London Performing academy of Music. Il suo disco d'esordio, Music from The Sphinx, è uscito nell'ottobre del 2019 per la casa discografica Da Vinci (Osaka) e sta attualmente lavorando al suo secondo disco in collaborazione con l'arpista Anna Astesano in uscita a maggio 2022.

Stefano Teani si diploma in Pianoforte all’ISSM L. Boccherini nel 2014 con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e nei due anni successivi consegue il diploma in Composizione e il Master di Musica Applicata all’Immagine, entrambi col massimo dei voti. Nel 2015 risulta idoneo alla selezione per maestri collaboratori dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e viene ammesso nell’Accademia di Montegral di Gustav Kuhn, col quale collabora stabilmente. Nel 2016 viene selezionato personalmente da Riccardo Muti per frequentare la sua Italian Opera Academy in qualità di maestro collaboratore. Si perfeziona in Composizione con Andrea Portera, Alberto E. Colla, Tristan Murail, Azio Corghi, Mauro Bonifacio. Dal 2015 la sua musica viene eseguita in festival quali Tiroler Festspiele Erl, Cluster Music Festival, Festival Sanctae Juliae, ricevendo commissioni di brani originali, anche nell’ambito della musica da film, avendo all’attivo documentari, film e spot pubblicitari. Nel 2018 viene nominato compositore in residence dell’Accademia di Montegral di Gustav Kuhn. L’anno successivo, la sua opera Maximilian – composta a quattro mani con Beomseok Yi – è stata eseguita nel Tiroler Festspiele Erl, in Austria. Ha studiato Direzione d’Orchestra con Günter Neuhold, Marcello Bufalini e Gustav Kuhn. Dirige sia repertorio sinfonico che operistico con una particolare attenzione per la musica contemporanea. Nel 2020 debutta Così fan tutte al Teatro Savoia di Campobasso all’interno dell’Opera Studio Molise. Ha diretto vari ensemble e formazioni orchestrali, fra cui l’Orchestra dell’ISSM Boccherini, l’Orchestra da Camera del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Toscana Classica, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e la Filharmonia Kameralna (Polonia). Nel 2020 fonda l’Orchestra Sinfonica della Versilia, della quale è Presidente e Direttore Musicale. Da sempre appassionato di discipline orientali, pratica assiduamente il Karate, lo Iaido e il Jodo. Ha studiato Filosofia presso l’Università di Pisa.

Teatro del Giglio | ridotto

giovedì 2 dicembre ore 21.00

FANTASIE PUCCINIANE

Valentina Ciardelli contrabbasso

Stefano Teani pianoforte

"E Soffitto,e pareti" un viaggio in Madama Butterfly - V.S. Ciardelli/ G.Puccini

Father Giacomo - S. Teani

Igor - V. S. Ciardelli

O scarpia, avanti a Dio! Temi da Tosca - V.S. Ciardelli/ G.Puccini

Blessed Relief - F. Zappa

PREZZI BIGLIETTI

Posto unico da 5,00 a 10,00 euro



I biglietti sono acquistabili in biglietteria o su TicketOne.it.

Per informazioni, consultare il sito internet www.teatrodelgiglio.ito contattare la Biglietteria al numero di telefono 0583 465320(in orario di apertura al pubblico) e per email all’indirizzo biglietteria@teatrodelgiglio.it.