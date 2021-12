Cultura e spettacolo



Le musiche afghane aprono i Puccini Days 2021

giovedì, 2 dicembre 2021, 22:19

di francesca sargenti

Il mezzo soprano Mashal Arman con il suo ensemble hanno aperto i Puccini Days 2021 ieri sera (mercoledì 1° dicebrembre) al Teatro de Giglio con grande partecipazione di pubblico con il concerto The Afghanistan project.

I Puccini Days, il festival dedicato a Giacomo Puccini, quest’anno hanno un cartellone dedicato ad una panoramica musicale che attraversando la musica dal 700 a oggi vuole guardare oltre i confini lucchesi ed italiani.

Le sonorità dell’Afghanistan accompagnate dalla voce femminile di Mashal Arman, afghana in esilio che per la prima volta si è esibita in Italia, hanno dato un tocco di esocità ad un festival che è sempre stato caratterizzato proncipalmente dalle musiche del Maestro Puccini.

Il paese afghano e il suo popolo sono stati evocati, oltre che nei suoni anche nella scenografia grazie alle immagini della fotografa Fatimah Hossaini, permettendo di fare fare al pubblico presente un viaggio nel fascino del paese che fu l’antico Impero persiano, rendendo contemporaneamente omaggio ad un popolo che in questo momento, oltre a trovarsi martoriato all’interno dei propri confini, si vede privato anche della musica.

Un divieto che i talebani hanno imposto nuovamente da quando sono tornati al potere: la musica in pubblico è vietata, le trasmissioni radiofoniche e i programmi televisivi non possono più avere sigle, le uniche musiche che possono restare sono gli inni a Maometto e le canzoni religiose, realizzate senza l’uso di strumenti musicali.

La musica è espressione di una cultura, ma riesce anche ad estendere i confini della memoria, del pensiero e ci permette di viaggiare con la mente attraverso i mondi culturali.

Il viaggio dei Puccini Days prosegue nei prossimi giorni con le Fantasie Pucciniane di Valentina Ciardelli (contrabbasso) e Stefano Teani (pianoforte) (2 dicembre), i cinque artisti vocali dell’ensemble Italian Harmonists in un concerto dedicato a Enrico Caruso nei 100 anni dalla sua scomparsa(5 dicembre, ore 17), per proseguire con un salto indietro nel tempo con ACCADEMIA, un concerto alla maniera del tempo di Mozart (6 dicembre, ore 20.30) e cocludersi nel giorno del del compleanno di Giacomo Puccini con Puccini: Turandot atto primo (22 dicembre, ore 21).







