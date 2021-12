L'Isi di Barga presenta "un calendario per la Costituzione" 2022

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 15 dicembre 2021, 14:00

Dietro la cornice di un'opera: il restauro dei lavori di Paolo Biagetti. Appuntamento venerdì 17 dicembre alle 17 con il calendario di approfondimento della mostra retrospettiva "Paolo Biagetti, pittore", aperta fino al 9 gennaio 2022 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:16

Un modo diverso per conoscere più da vicino le bellezze storico-artistiche e le tradizioni della città e per stare vicini, anche se distanti, nel periodo delle festività natalizie. Accanto alle "Passeggiate per i giorni di festa", in presenza, promosse insieme alle associazioni delle guide turistiche, l'amministrazione propone anche due viste...

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:21

Quest'anno il Natale a Lucca sarà... Funny Cristhmas con un evento imperdibile, che allieterà domenica 19 dicembre. Un inizio scoppiettante, con la banda musicale itinerante di elfi e babbi natale che, a partire dalle 15,30, percorrerà allegramente le vie del centro storico, allietando la cittadinanza, dai grandi ai piccini, durante...

mercoledì, 15 dicembre 2021, 11:33

Nei prossimi tre anni, crescere per la Scuola IMT vorrà anche dire rafforzare l'impegno per ridurre il divario di genere al suo interno e diffondere una cultura dell'inclusività anche all'esterno

mercoledì, 15 dicembre 2021, 11:03

Nella cornice della Chiesa dei Servi si svolgerà lo spettacolo conclusivo del progetto "Volontariato in scena - L'Arte di ricevere donand" promosso dall'Associazione APS Cre.A. Creatività e Apprendimento, capofila del progetto, in collaborazione con le associazioni QuattroquArti, WOM, l'Amore non conta i cromosomi, Associazione Down Lucca e Associazione DanzaRé

mercoledì, 15 dicembre 2021, 10:42

"Ti aspetto fuori.. dal labirinto!" Anche i prof hanno provato il videogioco interattivo del progetto LU.ME. "Lucca Metalmeccanica" dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie (12-13 anni) per orientarsi nel labirinto delle scelte e trovare la "exit giusta"