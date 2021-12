Cultura e spettacolo



“L’oro di Lucca” di Paolo Bottari alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi

martedì, 14 dicembre 2021, 11:41

Arriva a Porcari “L’Oro di Lucca”, l’ultimo libro del giornalista, storico e scrittore lucchese Paolo Bottari, che tanto successo sta riscuotendo nel suo tour di presentazioni in Lucchesia.

Venerdì 17 alle 18.00 alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi il volume di Bottari sarà l’occasione per celebrare ancora lo sport e i campioni lucchesi, ma anche e soprattutto una festa dello sport porcarese. Saranno infatti presenti tanti ospiti locali, a cominciare dall’ex campione calcistico di casa Giovanni Toschi detto il Toschino e da Suor Giuseppina Nicolussi, oggi 93enne, fondatrice della Società di basket Femminile di Porcari, che guidò fino alla serie A2 nelle vesti di allenatrice. Ma non mancheranno anche sorprese dell’ultimo minuto.

“Sarà un’altra bella occasione per parlare di sport, di storia e attualità delle varie discipline e di tanti campioni che la nostra terra ha avuto – dice l’autore - mettendo in risalto, in particolare, le eccellenze di Porcari. Un’altra tappa interessante di un tour di presentazioni che, sinceramente, vorrei non finisse più, perché è bello scrivere le storie dei grandi atleti ma è sicuramente ancora più bello conoscerli di persona e sentirli raccontarsi dal vivo”.

Il calcio, ma non solo, sarà il grande protagonista della serata, con l’idolo di casa Giovanni Toschi, meglio conosciuto con il soprannome di “Toschino”, che ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi con la Lucchese in serie D, fino all’apice al Torino in serie A. Ma sarà l’occasione per conoscere da vicino i tanti progetti che ha in cantiere l’Academy Porcari, che il presidente Stefano Silla presenterà con i suoi ragazzi. Si tornerà a parlare di Lucchese, di passato, presente e futuro rossonero, con la presenza, sempre gradita, del presidente Alessandro Vichi che si farà accompagnare da qualche giocatore della prima squadra a sorpresa per la gioia dei tanti tifosi che seguono il tour di presentazione del libro.

Si parlerà anche di pugilato, con la “Pugilistica Lucchese” con le storie di vecchi campioni come Roberti, Fontana e Bonvino, insieme al giovane campione italiano, anche lui porcarese, Andrea Sgueo. Molto attesa sarà la presenza di Suor Giuseppina Nicolussi, che svelerà tanti aneddoti della sua appassionante storia di allenatrice di basket femminile e che sarà accompagnata da Gianluca Mascagni, che tornerà a parlare del Museo del Basket di Spianate, l’eredità di Giorgio Chimenti lasciata alla città e purtroppo, ancora oggi, in cerca di una sede definitiva. E ancora, con lo scrittore Andrea Bartalesi, memoria della storia di Porcari, rivivremo l’appassionante storia di Ugo Del Carlo, porcarese doc, detto lo “Sgughi” grande campione di ciclismo del passato ma anche personaggio controverso e discusso.

Fino ad esaurimento dei posti disponibili in osservanza delle regole anti-Covid. Obbligatorio il Green Pass.