"Lucca educa”: webinar con il dottor Alberto Pellai

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:22

La rassegna Lucca Educa prosegue con l’ultimo degli incontri organizzati da ZefiroSocietà Cooperativa Sociale grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmiodi Lucca; “Young people have the power”, sarà ospite Alberto Pellai, educatore, ricercatore presso il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Università degli studi di Milano.

Il suo ultimo libro è “Vietato ai minori di 14 anni”, scritto con Barbara Tamborini, sull'uso dello smartphone in preadolescenza, con la quale ha anche pubblicato “L'età dello Tsunami”, sempre in tema di adolescenza.

In questi anni ha svolto numerose ricerche sull'infanzia e l'adolescenza, ha coordinato i due più grandi progetti di prevenzione primaria dell'abuso sessuale esistenti in Italia, ha pubblicato molti libri per bambini, genitori ed insegnanti. Dirige le collana "I libri del papà" (ed. San Paolo) e "Parlami del cuore. Favole per bambini di educazione emotiva" (Centro Studi Erickson). Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la Medaglia d'argento al merito in Sanità Pubblica. Dal 2005 conduce su Radio 24, con Nicoletta Carbone, il programma "Questa casa non è un albergo" dedicato alla relazione genitori e figli, da cui è stato tratto il volume "Questa casa non è un albergo. Adolescenti: istruzioni per l'uso". (Kowalski Editore).

Partiremo proprio da quest’ultimo tema ragionando su come sviluppare il rapporto adolescenti – genitori, l’importanza di dare fiducia ai ragazzi, responsabilizzandoli allo stesso tempo; buone pratiche per instaurare un rapporto migliore con i propri figli e vivere serenamente e con meno stress questa fase così importante della crescita di ogni ragazzo.

“Young people have the power”, lunedì 6 dicembre, ore 18:00. L’incontro si svolgerà in modalità webinar su zoom e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Zefiro: “Zefiro Cooperativa”. Per accedere al webinar sarà sufficiente cliccare sul link pubblicato sulle pagine social di Zefiro.

Per maggiori informazioni contattare agenziaformativazefiro@gmail.com anche ai numeri 0583/1386251 e 344/2270525