Cultura e spettacolo



Milko Dalla Battista firma la nuova copertina di "Racconti nella Rete 2022"

martedì, 21 dicembre 2021, 12:31

"Solcare le onde della fantasia su un libro a pagine spiegate": a questo ho pensato quando mi è stato chiesto di realizzare la copertina del libro.



La lettura di un racconto può scongiurare il naufragio delle idee, della rassegnazione al quotidiano ripetersi degli eventi; produrlo equivale a navigare l'oceano lanciando cime a menti assetate di immaginazione. La luce del tramonto ha per me il sapore della serenità, il momento in cui osservi l'orizzonte e comprendi che il pensiero può andare oltre. Dunque, leviamo le ancore."



Milko Dalla Battista è un importante disegnatore umoristico, grafico e illustratore. Dagli anni '80 ha collaborato con i periodici "Memo", "Immagine Letteraria", "Il Risveglio", "Il Canavese", "La Gazzetta d'Alba", "L'infermeria (Club Tenco), "Sbadiglio", "Nuova Società", "Energeo", "Scintilla" ed il giornale umoristico "Buduàr" - che da anni collabora con Racconti nella Rete premiando il miglior testo umoristico delle varie edizioni.



Dalla Battista espone in numerose rassegne umoristiche nazionali nelle quali ha ricevuto riconoscimenti ed ha tenuto personali in Italia e in Francia. Ha pubblicato il libro di strips "Agilulfo, la raccolta di vignette "Prima che sia troppo presto" e i fumetti "...Stupido è chi lo stupido fa...!", "Storia di Settimo a fumetti", "Storia di Settimo, il ritorno", su testi di Dino Aloi insieme al quale ha firmato "La volée della Vita" e "Il colpo che ti cambia la partita", per i tipi de Il Pennino. Sono oltre una sessantina le pubblicazioni sulle quali appaiono sue vignette, tra le quali "Un lavoro da ridere" (Feltrinelli, 1991), "Una TiVù da Ridere" (Ananke 2004) e i volumi della "trilogia dell'Iguana" per i tipi di Lupetti.



Il premio Racconti nella Rete si svolge online nel sito www.raccontinellarete.it. Nato nel 2002 da un'idea di Demetrio Brandi, il premio si conferma il più importante concorso nazionale per gli autori emergenti.



Molti tra gli scrittori pubblicati nelle antologie di Racconti nella Rete hanno ottenuto brillanti risultati in campo letterario. Il progetto letterario permette a tutti, giovani e meno giovani, di partecipare al concorso con un racconto breve, una favola per bambini o un soggetto per cortometraggi. Il premio prende vita tutto l'anno nel sito www.raccontinellarete.it ed è sostenuto da una serie di presentazioni dell'antologia in diverse città italiane. La premiazione dei vincitori avviene nell'ambito del festival LuccAutori, in programma a Lucca nel mese di ottobre.