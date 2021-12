Cultura e spettacolo



Music Performance: all’Istituto Jam Academy l’open day di orientamento universitario

lunedì, 6 dicembre 2021, 16:04

Diventare un musicista professionista: all'istituto Jam Academy di Lucca (www.centromusicajam.it) sono aperte le iscrizioni all'open day di orientamento universitario per il corso Bachelor of Arts in Music Performance. L'evento, che si terrà sabato 18 dicembre 2021, fornirà ai futuri studenti informazioni sui percorsi di studio (anche in Music Production) per l'anno accademico 2022-2023. Il Bachelor of Arts è un titolo valido in Europa e in tutti i Paesi del Commonwealth.

Il corso in Music Performance permette di trasformare la passione per la musica in lavoro, diventando un musicista professionista. Il corso Bachelor in Music Performance è infatti concepito sul modello delle più avanzate scuole e università della musica del mondo, offrendo una formazione globale che comprende strumento, armonia, ear training, pianoforte complementare, lettura, analisi dell'ascolto, musica d'insieme, interplay, marketing e auto-promozione. La metodologia d'insegnamento all'interno dei corsi si basa su un approccio di derivazione anglosassone: focus del metodo è l'esercizio della pratica dell'atto di "fare musica", che si concretizza nell'attività della live music con le eccellenze del panorama musicale italiano.

L'open day si terrà alle 15 in modalità web conference e in presenza, avrà la durata di circa 2 ore e presenterà i seguenti argomenti: titolo di studio, validità e spendibilità; modalità di accesso, iscrizione e Regolamento Accademico; piano degli studi e dettaglio dei programmi di tutte le materie; tasse e modalità di pagamento; job placement e sbocchi occupazionali.

All'indirizzo https://www.centromusicajam.it/open-day-online-e-in-presenza-per-i-corsi-bachelor-in-production-e-performance-sabato-18-dicembre-2021 tutte le informazioni sull'open day.

Contatti: Jam Academy Lucca: Facebook: @scuolajam, 0583 957566, info@jamacademy.it, https://www.centromusicajam.it.