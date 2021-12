Cultura e spettacolo



'Napoli milionaria', dal Teatro del Giglio a Rai 5

martedì, 7 dicembre 2021, 12:16

Mentre nel settembre scorso al Teatro del Giglio fervevano le prove per l’andata in scena di Napoli milionaria di Rota-De Filippo, una troupe di Rai 5 guidata dal regista Roberto Giannarelli si è dedicata per giorni a intervistare i protagonisti dell’opera e a riprendere lo spettacolo per costruire una puntata di “Prima della Prima”, la trasmissione di Rai 5 che va al di là del sipario, alla scoperta dei diversi elementi che compongono la messa in scena di un’opera. Il frutto di questo lavoro andrà in onda giovedì 9 dicembre alle ore 23 su Rai 5: insieme a spezzoni dell’opera, che il pubblico lucchese e non solo ha potuto apprezzare dal vivo al Teatro del Giglio il 25 e 26 settembre, sarà possibile conoscere il “dietro le quinte” dello spettacolo attraverso riprese delle prove e interviste al direttore d’orchestra Jonathan Brandani e al regista Fabio Sparvoli, che sapranno svelarci la loro visione dell’opera di Rota e De Filippo, unendo al piacere dell’ascolto della splendida musica di Nino Rota anche approfondimenti inediti e chicche sconosciute al pubblico che assiste allo spettacolo dalla sala del teatro.

Per il Teatro del Giglio e per tutto il cast artistico che ha dato vita allo spettacolo Napoli milionaria è un grande onore essere protagonisti di un così prestigioso palinsesto come quello di Rai 5, che dedica alla cultura musicale e operistica tanta parte del proprio lavoro. L’opera, ripresa lo scorso settembre dopo la sospensione a pochi giorni dal debutto nel marzo 2020 a causa della chiusura dei teatri in ossequio al DPCM che decretò la chiusura dei teatri per l’emergenza pandemica da COVID-19, è frutto della coproduzione tra Teatro del Giglio (capofila), Teatro Goldoni di Livorno e Teatro Verdi di Pisa, ha riportato in scena l’allestimento del 2013 che tanto successo ebbe a Lucca e in tournée, ed è stata proposta al pubblico in tutta la freschezza giovanile di LTL Opera Studio, il laboratorio permanente di formazione, specializzazione e perfezionamento per le professioni del teatro musicale.