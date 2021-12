Cultura e spettacolo



Natale e Capodanno a Lucca: tanti eventi musicali in programma

martedì, 7 dicembre 2021, 08:41

L’Associazione “APS Laboratorio Brunier” comunica il programma degli eventi musicali “Da un suono… all’altro” inseriti nella manifestazione Natale e Capodanno a Lucca e Dintorni 2021.



Come consueto l’associazione svolge la sua programmazione sia in Lucca Centro che nelle zone limitrofe, infatti il primo appuntamento si svolgerà l’8 dicembre 2021 ore 17:00 presso il Teatro delle Opere Parrocchiali Giovanni XXIII di San Cassiano a Vico – Lucca con il concerto per beneficenza “Tra Sacro e Profano…ricostuiAMO” in collaborazione con l’ANSPI.



Il Concerto è ad offerta libera, le offerte raccolte saranno interamente devolute ai lavori di restauro della Chiesa di San Cassiano a Vico. Per l’occasione verranno eseguiti brani Mariani Sacri nella prima parte, ed Arie d’Opera e d’Operetta nella seconda parte. L’evento vedrà la partecipazione della Corale Beata Vergine del Soccorso; dei Soprani: Maria Bruno, Elisabetta Della Santa, Silvana Froli ed il Tenore: Fabio Ciardella, i quali saranno accompagnati dal trio formato da: Violino Valeria Barsanti, Violoncello Roberto Presepi, Pianoforte Loredana Bruno