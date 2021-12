Cultura e spettacolo



Ospite d'onore il Nobel Perez Esquivel per i 10 anni del Fondo Paoli

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:18

Sabato 4 dicembre parteciperà e interverrà anche il premio Nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel su "la testimonianza di fratel Arturo Paoli e il magistero pastorale di papa Francesco" nell'ambito dell'appuntamento per i 10 anni del Fondo Paoli, a partire dalle ore 17 al Palazzo delle Esposizioni (in piazza San Martino a Lucca).

La dimensione internazionale della vita comunitaria di Arturo Paoli sarà il filo che terrà uniti i numerosi interventi dell'incontro.

E' richiesto il green pass.

Per chi non potesse, sarà attivo un collegamento su zoom. Per accedere è necessario richiedere il link di invito entro venerdì 3 dicembre a: info@fondopaoli.it