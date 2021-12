Cultura e spettacolo



Pubblica la foto dei magnifici sei italiani che assalirono la base navale inglese di Alessandria d'Egitto e Facebook gli limita l'account

domenica, 26 dicembre 2021, 22:02

di ubaldo gnesi

Circa una settimana fa, i responsabili di Facebook hanno assegnato al mio account diverse limitazioni, poiché a detta loro avrei superato con un mio post gli “standard di community”. In altri termini avrei con quella foto “fomentato odio”. Mi hanno pure scritto, che nel caso non concordassi con la loro decisione, potevo ricorrere ad un particolare Comitato Indipendente, che per me è stato irraggiungibile. Cosa mai avevo fatto, per meritarmi una censura tanto significativa? Nel giorno dell’ anniversario dell’attacco degli assaltatori della X MAS al porto di Alessandria d’Egitto, avvenuto nella notte tra il 18/19 dicembre 1941, avevo postato la foto degli assaltatori. Quei marinai erano: Duran De La Penne, Bianchi, Martellotta, Marino, Marcelia e Schergat. Questi eroi mettendo a rischio la propria vita per l’onore d’Italia, riuscirono ad entrare nel porto e minare una petroliera e due corrazzate, tra cui la Valiant, riducendo per anni la forza navale inglese nel Mediterraneo.

A tal proposito preciso che:

1) la foto incriminata si trova comunemente sul web e nessuno l’ha mai censurata;

2) la X^ MAS non esiste più da oltre 75 anni;

3) quei marinai sono persone di indiscutibile integrità morale e per la loro azione sono tutti decorati di medaglia d’oro al valor militare;

4) a fine guerra hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, diversamente non l’avrebbero potuta mantenere;

5) Duran De La Penne in oltre, è stato un deputato della Repubblica per il Partito Liberale.

Raccordando quel gesto eroico, che fa parte della storia d’Italia e della Marina, non vedo quale possa essere la violazione intesa dai responsabili di Facebook, se non quella di voler nascondere subdolamente un gesto eroico della nostra Marina Militare. Penso invece, che se avessi esaltato le gesta della pseudo piratessa Rakete, mentre speronava la motovedetta della Guardia di Finanza, che voleva impedirle, secondo un ordine Ministeriale, di attraccare in porto, gli stessi responsabili non avrebbero eccepito alcunché?! Vuoi vedere che anche alla guida della rete c’è un branco di “sinistri a pancia piena”?