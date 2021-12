"Puccini incontra il Natale" a Sant'Angelo in Campo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 13 dicembre 2021, 12:52

La programmazione di Ezechiele a Lucca di questa settimana prevede al cinema Astra martedì 14 la proiezione del film Il buco di Michelangelo Frammartino, Premio speciale della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia 2021. Mercoledì 15 invece, all'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino, proiezione del film S.O.B.

lunedì, 13 dicembre 2021, 12:23

Non poteva concludersi in modo migliore il C'mon feel the noize, la scommessa vinta dal team WØM Fest che il 10 e l'11 dicembre ha portato al Foro Boario di Lucca circa mille persone da tutta la Toscana, registrando il tutto esaurito in entrambe le serate

lunedì, 13 dicembre 2021, 11:23

Un assolo di danza, un film e un discorso sul palco come un atto politico. Da cui emerge tutto il dolore di un paese, il Libano, devastato da una crisi economica e politica, aggravata dalla pandemia da Covid 19 e dalla devastante esplosione nel porto di Beirut dell’agosto 2020

lunedì, 13 dicembre 2021, 11:11

Il Club di Jane Austen Sardegna porta a Lucca la scrittrice Cristina Caboni e si presenta alla città. Questo sabato alle 18 al Caffè Letterario Luccalibri (via Regina Margherita, 113 a Lucca)

lunedì, 13 dicembre 2021, 10:31

Ultimi giorni per iscriversi all'open day di orientamento universitario che l'Istituto Jam Academy di Lucca dedica a tutti quelli che devono scegliere cosa fare dopo le superiori e vogliono lavorare con e nella musica

lunedì, 13 dicembre 2021, 10:08

Educazione finanziaria a scuola. Si è svolta giovedì nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca anche la cerimonia di premiazione del gruppo di studentesse e studenti del Liceo scientifico Vallisneri, alla presenza di tutti i membri del CDA