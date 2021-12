Cultura e spettacolo



'Puccini Lands' presenta i video delle guide turistiche

martedì, 14 dicembre 2021, 14:17

di francesca sargenti

I video prodotti da The Lands of Giacomo Puccini per rilanciare il turismo del territorio sono stati presentati questa mattina in Corte Campana da Rodolfo Pasquini, amministratore unico di Lucca Promos.

I video sono il frutto della collaborazione con le tre principali associazioni delle guide turistiche di Lucca Consorzio Turislucca, Società Cooperativa La Giunchiglia e Associazione culturale Lucca Info&Guide, e vanno a completare il progetto di marketing territoriale del brand The Lands of Giacomo Puccini promosso e realizzato da Lucca Promos, assieme alla Camera di Commercio di Lucca e la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca.

Il progetto di realizzazione di contenuti digitali mira a promuovere in maniera sinergica l’insieme dell’offerta dell’intero territorio lucchese. Sono ben 45 video teaser che saranno messi on line nelle prossime settimane, prodotti prevalentemente in lingua italiana e in lingua inglese, confezionati con una brevissima sigla di apertura e contiene il logo ed immagini della campagna promozionale “The Lands of Giacomo Puccini”. Il primo video, dedicato a Giacomo Puccini, uscirà mercoledì 22 dicembre in occasione del compleanno del Maestro.

“Nel 2020 la pandemia ha causato la disdetta della quasi totalità delle prenotazioni turistiche relative a tour, escursioni e visite guidate, esponendo in particolar modo professionisti e piccole organizzazioni, fornitori di tali servizi, ad una crisi senza precedenti che ha coinvolto ovviamente tutto il comparto turistico – ha commentato Rodolfo Pasquini, Lucca Promos - Sempre più una parte importante della promozione si sta spostando proprio su contenuti digitali per la promoziona turistica ed il sito e i social attivati all’interno della campagna The Lands of Giacomo Puccini hanno lo scopo di promuovere il territorio anche con questi contenuti. I video teaser saranno anche veicolati dai canali web e social delle associazioni delle guide turistiche al fine di raggiungere il più ampio e variegato pubblico grazie alla rete di contatti di agenzie italiane e tour operator italiani, agenzie estere e tour operator esteri con newsletter e campagna social”.

”Dopo anni di crescita esponenziale del turismo, con la pandemia ci siamo ritrovati in un’immobilità totale – ha commentato Gabriele Calabrese di Consorzio Turislucca – ma voglio ringraziare le istituzioni che sono stati sensibili nei nostri confronti, molto di più di quello che si è verificato in altre province italiane. In questo particolare frangente siamo riusciti a tirare fuori energie e capacità, fino a diventare perfino attori, che ci hanno portato a declinare con un nuova modalità gli aspetti anche più curiosi del nostro territorio, dandoci la possibilità di narrare tutto quello che abbiamo nel cuore sulla nostra città e i nostri territori”

“Questo progetto ha visto una forte collaborazione tra le guide lucchesi – ha aggiunto Paola Moschini di Associazione culturale Lucca Info&Guide – e il fortificarsi di un bellissimo spirito di collaborazione, e oggi presentiamo uno dei grandi risultati raggiunti. La realizzazione di questi video ci ha permesso di trovare una nuova motivazione, ed è stata un’occasione anche molto divertente per mettersi alla prova per proporci al pubblico in una nuova modalità”.

I video sono stati realizzati con l’aiuto di video maker locali, Marco Giusti e Laura Carpinelli, che hanno aiutato le guide con consigli pratici per renderli più appetibili.

“Ci affiancheremo alle attività di promozione – ha concluso Monica Carrara di Società Cooperativa La Giunchiglia - che saranno portate avanti nei prossimi mesi dalla Camera di Commercio e da Lucca Promos anche sui nostri canali con l’augurio che Lucca torni ad essere il punto di riferimento per i turisti”

I video

Gli argomenti proposti nei video fanno riferimento ai diversi ambiti territoriali della provincia, dalla Piana di Lucca, la Media Valle, la Garfagnana e tutta la Versilia. I teaser sono stati girati in particolare nei luoghi dove ha vissuto il Maestro Giacomo Puccini dal Puccini Museum, in città, al museo Pucciniano di Celle e la Villa Museo Puccini di Torre del Lago, nonché le ville lucchesi, alcune tappe in città e sulle colline lucchesi nel territorio di Capannori ma anche le tematiche legate alla natura, lo sport, la musica, l’enogastronomia, le fortificazioni, le terme ed il mare, la viabilità storica, la bicicletta, la Media Valle, i borghi della Garfagnana, la Via dell’Acqua, le Mura e la Lucca panoramica con l’obiettivo di rappresentare l’eterogeneità dell’offerta, culturale e paesaggistica dell’intero territorio provinciale.