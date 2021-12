Cultura e spettacolo



Stage degli alunni del “Carrara” al Palazzo Ducale di Lucca

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:29

Si alterneranno a coppie, su turni di tre ore ciascuno, i 38 alunni dell’ITE “F. Carrara” impegnati come stagisti nell’iniziativa “Giro giro tondo, gioca il mondo …”, la prestigiosa mostra di giocattoli antichi allestita nella Sala Tobino del Palazzo Ducale di Lucca con il prezioso repertorio fotografico della Fondazione Paolo Cresci ed alcuni esemplari imperdibili della collezione Carlo Iardella.

Sino al 9 gennaio, data di chiusura della mostra, gli studenti del “Carrara” accoglieranno i visitatori offrendo loro ascolto, indicazioni, risposte, suggerimenti e, attraverso i controlli imposti dalla normativa, sicurezza.

Si sono preparati con serietà ad un ruolo che sta già dando i suoi frutti in termini di esperienza umana, professionale e culturale. Come dichiara, infatti, Cristiano Rossi, della classe 5RA, lo stage, per le sue caratteristiche e l’ambiente in cui è inserito, non solo consente ai ragazzi di sviluppare e modulare a vasto raggio capacità e competenze comunicative nel rapporto con gli adulti, gli stranieri e le autorità cittadine, ma si è altresì rivelato una significativa occasione di apprendimento grazie alla visita storico-artistica del Palazzo Ducale che, propedeutica alla funzione di tutor, insieme ad altri input formativi è stata loro riservata dagli organizzatori.

La bellezza di questa esperienza, aggiunge Silvia Ricci, anche lei della 5RA e, come Cristiano, presente alla mostra il giorno della sua inaugurazione, consiste nel privilegio di trascorrere del tempo fra i giocattoli del passato e poterne cogliere la continuità con quelli del presente, nell’ascoltare i visitatori confidare con nostalgia i momenti di gioco della propria infanzia, nell’osservare le loro reazioni di fronte alla familiarità di certe immagini immortalate dallo scatto felice di una macchina fotografica, infine nel dialogo tra le generazioni che il passaggio dei giocattoli dai nonni ai nipoti rende vivo.

Non solo alternanza scuola-lavoro, dunque, quella che attende gli studenti del “Carrara” che seguiranno le orme di Silvia e Cristiano nel ruolo di stagisti, ma anche una lezione di vita della quale far tesoro.