Successo per il concerto della 'Luporini' e Simona Molinari in San Francesco

martedì, 21 dicembre 2021, 15:41

“Ennio Morricone Tribute” per il Concerto di Capodanno 2022 del Teatro del Giglio sabato 1° gennaio 2022 (ore 18). Protagonisti l’Orchestra Arcangelo Corelli diretta a Lorenzo Bizzarri, voce solista Cecilia Ottaviani

martedì, 21 dicembre 2021, 15:25

Musica a Natale in città: giovedì 23 dicembre dalle 21,30 alle 23, in concomitanza con l'apertura straordinaria dei negozi nel periodo natalizio, la Large Street Band, formata in parte da docenti dell'Istituto Jam Academy di Lucca (https://www.centromusicajam.it) suonerà per le strade del centro storico.

martedì, 21 dicembre 2021, 13:32

Domani alle 17,30 nella Sala del Capitolo del Real Collegio i giovani musicisti Stefano Teani e Valentina Ciardelli proporranno all'ascolto un repertorio vivace, capace di spaziare da Giacomo Puccini a Frank Zappa

martedì, 21 dicembre 2021, 13:10

E' apprezzata da adulti e bambini, dai collezionisti e dagli amanti degli oggetti e delle foto vintage, la mostra "Giro giro tondo, gioca il mondo" allestita nella sala Tobino di Palazzo Ducale, a Lucca, promossa dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana

martedì, 21 dicembre 2021, 13:00

Attività per famiglie, giochi, visite a tema e storie tutte da scoprire. Un calendario ricco di iniziative quello organizzato dal Puccini Museum in occasione delle festività natalizie

martedì, 21 dicembre 2021, 12:31

"Solcare le onde della fantasia su un libro a pagine spiegate": a questo ho pensato quando mi è stato chiesto di realizzare la copertina del libro