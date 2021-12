Tavola rotonda in ricordo di Romano Silva a 10 anni dalla scomparsa

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:23

In occasione delle celebrazioni nazionali in onore di Dante Alighieri, la Cna Impresa donna e benessere ha organizzato un incontro con il famoso cosmetologo Umberto Borellini per la presentazione del suo libro “La Divina Cosmesi”

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:11

La seconda e ultima serata del C'mon feel the noize si apre con il live di Cecilia, giovanissima cantautrice cresciuta in un viaggio senza fine tra il soul e i grandi classici italiani, accompagnata da pianoforte e chitarra, tra sperimentazione e ricerca musicale

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:55

La prima mostra nella galleria Armando Lanza a Pietrasanta in Via Garibaldi, 66 è stata inaugurata con le opere di Filippo Panseca. Madrina della serata Sandra Milo, supervisore dell'evento la marchesa Maria Alberta Viviani Corradi-Cervi

venerdì, 10 dicembre 2021, 09:29

Sino al 9 gennaio, data di chiusura della mostra, gli studenti del “Carrara” accoglieranno i visitatori offrendo loro ascolto, indicazioni, risposte, suggerimenti e, attraverso i controlli imposti dalla normativa, sicurezza

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:08

Al via il C'mon feel the noize, la due giorni gratuita nata dalla volontà e dall'esperienza del team WØM Fest che il 10 e 11 dicembre porterà al Foro Boario di Lucca alcune delle realtà più interessanti della scena indipendente italiana

giovedì, 9 dicembre 2021, 11:04

Primo appuntamento della stagione di danza del Teatro del Giglio venerdì 10 dicembre alle 21 con Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde, firmato dal coreografo franco-algerino Hervé Koubi