Teatro del Giglio: un tesoro pucciniano che finalmente torna a casa

mercoledì, 22 dicembre 2021, 17:53

di leonardo orsucci

Un piccolo tesoro può di nuovo brillare nella casa che merita. Nell'occasione della nascita del maestro Giacomo Puccini, il Teatro del Giglio può riabbracciare un'opera dimenticata da lungo tempo ma finalmente riscoperta grazie all'impegno combinati di istituzioni, esperti e appassionati.

Questo grande "ritorno a casa" è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, il Teatro del Giglio e FinecoBank Private Banking che ha sostenuto e finanziato le operazioni di recupero e di restauro dell'opera d'arte. Presenti questa mattina infatti il sindaco nonché presidente della Fondazione Puccini Alessandro Tambellini, il presidente del Teatro del Giglio Giovanni de Carlo, i rappresentanti di FinecoBank Riccardo Salvatore, Riccardo Facchini e Pietro Fazzi e il restauratore Lorenzo Lanciani che ha riportato l’opera alla sua precedente grandezza. Ospite di spessore Aldo Berti, storico cultore ed esperto di Puccini che ha aiutato nel rintracciare il passato e i pezzi dell’opera, riportandola alla luce nella sua completezza.

"Oggi è una giornata importante - ha affermato Alessandro Tambellini, presente tanto come sindaco che come presidente della Fondazione Puccini - finalmente viene riportato alla luce un omaggio prezioso che la nostra città dedicò al maestro Puccini. Un lavoro straordinario realizzato grazie al supporto e alla collaborazione di Fondazione Puccini e Fineco Private Banking. Sono felice che l’opera sia riportata alla sue sede originaria proprio in occasione della nascita di Puccini, un regalo che dovevamo”

“L’innovazione e la dimensione internazionale sono le nostre coordinate – spiega il Private Banker Fineco Pietro Fazzi – così come lo sono per gli imprenditori, grandi e piccoli, i professionisti e gli studiosi che hanno dato impulso allo sviluppo economico e culturale della Lucchesia. Nel grandissimo Giacomo Puccini sia l’apertura internazionale che l’innovazione si sono fuse nella sua irripetibile espressione artistica – vanno ricordate sotto questo aspetto opere come la Madama Butterfly o la Turandot che hanno aperto al pubblico l’immaginario di un oriente esotico e lontano, fino ad allora raramente raccontato -. Abbiamo voluto questo intervento all’interno del Teatro del Giglio per ricordare e, dopo centodieci anni, rinnovare l’entusiasmo della città di Lucca che stringendosi attorno al suo grande figlio trova le sue radici.”

L’opera.

L’opera si articola in un fregio in marmo decorato col simbolo di Lucca e due cigni, sormontato poi da un suggestivo bassorilievo in bronzo che rappresenta il volto del maestro circondato da sette fanciulle, una per ogni nota. Nato come dono della città per Giacomo Puccini, in occasione della prima rappresentazione lucchese della Fanciulla del West avvenuta nel 1911, il bassorilievo è finito però orfano e abbandonato nei magazzini del teatro dopo i lavori del '57 che l'hanno spogliato di un luogo degno dove stare. Il volto dell’autore

Suggestiva inoltre la lettera inviata dal maestro alla città al sindaco di Lucca come ringraziamento dopo la realizzazione dell’opera, che mostra direttamente la vicinanza tra il genio di Puccini e la città che gli ha dato i natali e gli ha permesso di crescere ed esprimersi. “Il successo della Fanciulla del West lo considero una delle mie più grandi soddisfazione d’artista – afferma Puccini nella sua lettera” – e la riconoscenza verso la mia città per le cordiali e festose accoglienze ricevute la esprimo a lei, signore sindaco, con affettuosa amicizia e distinta stima.”

Oggi alle 18:00 sarà inoltre possibile osservare il bassorilievo nella sua presentazione pubblica al Teatro del Giglio, dove saranno nuovamente presenti gli esponenti della Federazione Puccini, del teatro lucchese e della FinecoBank, insieme ovviamente a numerosi esperti del maestro Puccini e a tutti coloro che hanno contribuito nella restaurazione e nel rinvenimento dell’opera: un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati del compositore lucchese.