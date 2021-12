Cultura e spettacolo



‘Titane’ e omaggio a Leonardo Ghivizzani al Circolo del Cinema

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:31

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 2 dicembre alle ore 21.15 al Cinema Centrale verrà presentato il film ‘Titane’ di Julia Ducournau, l’ultimo, controverso, vincitore del Festival di Cannes. Un film volutamente scandaloso, costruito per scioccare attraverso scene iper contemporanee e una narrazione serrata al limite dell’horror e del fantascientifico. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 6 dicembre alle ore 21.15 al Complesso di San Micheletto si terrà una serata speciale in ricordo di Leonardo Ghivizzani, che ci lasciò quasi due anni fa, quando, tornando a casa dal lavoro, venne investito da un camioncino in una serata buia, triste e piovosa nel momento in cui la sua vita ancora tanto aveva da offrirci, comunicarci, regalarci. Su Leonardo Ghivizzani, amico e membro del direttivo del Circolo del cinema, verrà presentato il libro “Carissimo Leonardo . . .” diviso in due parti: “Pagine di diario”, una ministoria fotografica sulla sua vita, e “Ciò che Leonardo è stato per noi”, una serie di interventi degli amici, dei parenti e dei compagni del Circolo del cinema, che lo raccontano attraverso storie, impressioni, immagini. Per il libro verrà richiesto un contributo a piacere che sarà devoluto a Emergency.

Seguirà poi ‘Giorno di festa’ di e con Jacques Tati del 1949. Un piccolo villaggio francese vive l’allegra ed eccitata atmosfera di un atteso giorno di festa. Vengono montate le giostre e il tiro a segno e c’è anche un tendone in cui si proietterà un film. Tutti i cittadini contribuiscono con grande impegno ai preparativi e, con loro, anche il postino François, alto e dinoccolato, ingenuo e maldestro. Un film in bici ironico e nostalgico con delle sequenze divertentissime, che raramente si sono viste al cinema. Ingresso gratuito.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10,00 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25,00 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento Young (10,00 euro) per i nati dopo il 1° gennaio 2000 e l’abbonamento Sostenitore (100,00 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di prescriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.