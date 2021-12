Cultura e spettacolo



Torna il concerto di Natale del Circolo Catalani

martedì, 7 dicembre 2021, 14:42

Come ogni anno, il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” di Lucca e Porcari organizza il consueto concerto, in occasione dello scambio degli auguri natalizi tra i soci e simpatizzanti.



Quest’anno l’evento, veramente speciale, avrà luogo nella Sala della Cultura del complesso “Pinturicchio” in Lucca – Via Pompeo Batoni , Mercoledì 8 dicembre alle ore 17,30. Il noto complesso musicale “Progetto il La minore”,nato a Lucca alla fine degli anni novanta da un’idea di Roberto Puccini e Marcello Ragone, presenterà lo spettacolo “Fabrizio De’André, suoni, musica, parole e colori”; si tratta di un tributo al grande musicista e poeta genovese, forse il più celebrato del mitico gruppo dei cantautori di “Bocca d’Asse”, attraverso la rivisitazione di brani scelti dal suo repertorio con particolare attenzione ai contenuti poetici.



I componenti: Laura De Luca (flauto e voce), Roberto Puccini (chitarra e voce), Dinorah Abela (violino), Marcello Ragone(percussioni), Cristian Lo Re (basso).

Ad oggi il concerto è sold-out.