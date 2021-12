Cultura e spettacolo



Ultima serata del "C'mon feel the noize"

venerdì, 10 dicembre 2021, 12:11

La seconda e ultima serata del C'mon feel the noize si apre con il live di Cecilia, giovanissima cantautrice cresciuta in un viaggio senza fine tra il soul e i grandi classici italiani, accompagnata da pianoforte e chitarra, tra sperimentazione e ricerca musicale. Dopo di lei Emma Nolde, cantautrice chiacchieratissima che fonde l'eredità della canzone italiana ad atmosfere inedite e personali, echi di un nord Europa immaginato e dipinto sulle colline toscane; a settembre 2020 è uscito "Toccaterra", il suo primo album, su etichetta Woodworm/Polydor. Il disco è stato inserito tra i finalisti del Premio Tenco nella categoria Opera Prima.

La chiusura della serata e dell'intero evento tutta da ballare, è affidata a Bruno Belissimo, dj, produttore e polistrumentista Italo-Canadese. La sua produzione musicale ha un suono unico influenzato dai classici dell'italo space-disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror sci-fi di fine anni '70 e inizio anni '80, rielaborato in uno stile contemporaneo e originale. In pochi anni ha collezionato un numero impressionante di concerti in Italia e all'estero, oltre che svariate collaborazioni artistiche.

La zona Bar sarà affidata all'associazione Beerifrangente in collaborazione con il De Cervesia di Lucca, che da tempo propone oltre 200 etichette tra le migliori birre artigianali italiane.

L'evento, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, sarà organizzato nel pieno rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e per tale motivo sarà richiesta l'esibizione del Green Pass all'entrata e l'utilizzo della mascherina.

C'Mon feel the noize è realizzato grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Lucca e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Un ringraziamento particolare va anche ai partner che hanno creduto in questo progetto: Consiglio Territoriale FRATRES di Lucca e Piana, Lucca Promos, Gesam reti e ACI.

Durante la serata saranno presenti anche i ragazzi del progetto "Volontariato in scena - L'arte di ricevere donando" promosso dall'A.P.S. Cre.A. Creatività e Apprendimento specializzata in difficoltà e Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Il progetto che ha lo scopo di promuovere l'inclusione dei ragazzi con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità, si inserisce all'interno del bando "I giovani per il volontariato 2020" del Cesvot finanziato con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.