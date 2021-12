Una prima serata Rai tutta dedicata a Mario Tobino

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 16 dicembre 2021, 18:02

La nuova mostra ideata e organizzata in occasione del quarantennale della Fondazione Centro Studi Ragghianti, che cade nell’autunno del 2021, intende approfondire un tema finora poco considerato dalla storiografia e dagli studi accademici

giovedì, 16 dicembre 2021, 13:12

Le più belle pagine per piano solo saranno proposte all'ascolto del pubblico lucchese dal maestro Stefano Teani domani alle 21, nella Sala del Capitolo del Real Collegio

mercoledì, 15 dicembre 2021, 16:20

Presentati in prefettura i due progetti "Il Calendario della Costituzione" e "Viviamo la Costituzione" che saranno realizzati a partire da gennaio per essere pronti per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica

mercoledì, 15 dicembre 2021, 14:00

Dietro la cornice di un'opera: il restauro dei lavori di Paolo Biagetti. Appuntamento venerdì 17 dicembre alle 17 con il calendario di approfondimento della mostra retrospettiva "Paolo Biagetti, pittore", aperta fino al 9 gennaio 2022 al Palazzo delle Esposizioni di Lucca

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:16

Un modo diverso per conoscere più da vicino le bellezze storico-artistiche e le tradizioni della città e per stare vicini, anche se distanti, nel periodo delle festività natalizie. Accanto alle "Passeggiate per i giorni di festa", in presenza, promosse insieme alle associazioni delle guide turistiche, l'amministrazione propone anche due viste...

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:21

Quest'anno il Natale a Lucca sarà... Funny Cristhmas con un evento imperdibile, che allieterà domenica 19 dicembre. Un inizio scoppiettante, con la banda musicale itinerante di elfi e babbi natale che, a partire dalle 15,30, percorrerà allegramente le vie del centro storico, allietando la cittadinanza, dai grandi ai piccini, durante...