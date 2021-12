Cultura e spettacolo



Volontariato in scena nella Chiesa dei Servi

mercoledì, 15 dicembre 2021, 11:03

Nella cornice della Chiesa dei Servi si svolgerà lo spettacolo conclusivo del progetto "Volontariato in scena-L'Arte di ricevere donand" promosso dall'Associazione APS Cre.A. Creatività e Apprendimento, capofila del progetto, in collaborazione con le associazioni QuattroquArti, WOM, l'Amore non conta i cromosomi, Associazione Down Lucca e Associazione DanzaRé.

L'evento musicale sostiene l'inclusione di ragazzi con disturbi del neurosviluppo e disabilità ed è stato realizzato grazie al bando I giovani per il volontariato 2020 del CESVOT finanziato con il contributo della Regione Toscana – Giovanisì in accordo con il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Per l'evento, che prevede un momento di sinergia tra musica e danza, si ringrazia in particolare Chiara Marchiori, Lucia Pacini e Matilde Luchi per il coordinamento dello spettacolo.

Si ringraziano in fine il Comune di Lucca, la Fondazione Toscana Spettacolo e il Rotary Club.