Cultura e spettacolo



Alla libreria Ubik Lucca il romanzo di Oscar Pellegrini

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:08

Sabato 29 gennaio alle 17.30 presso la libreria Ubik Lucca ci sarà la presentazione del secondo romanzo di Oscar Pellegrini, "Il libro di Angela" (Casa Editrice Il Filo di Arianna) un racconto che, pagina dopo pagina, come un thriller in catarsi evolutiva conduce verso la fine, intesa come comprensione. E di lì forse un nuovo inizio.



Per partecipare alla presentazione è obbligatorio prenotare il proprio posto inviando una mail a lucca@ubiklibri.it