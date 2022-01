Cultura e spettacolo



Befana a teatro in... 'Cattiva Compagnia'

martedì, 4 gennaio 2022, 14:15

Una festa dell'Epifania a teatro, con uno spettacolo ad ingresso gratuito, bello e divertente pensato per le famiglie con bambini e con la sorpresa dell'arrivo della Befana che porterà i chicchi. La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca ha realizzato una serie di iniziative per le feste, inserite nel calendario degli eventi Vivi Lucca Natale 2021. L'associazione che ogni anno organizza il Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole, la rassegna di teatro per le nuove generazioni, con oltre 20 spettacoli, che vedono la partecipazione di centinaia di famiglie, ha messo a disposizione della comunità la propria esperienza, offrendo a tutti i bambini e alle loro famiglie una Befana davvero speciale.

Mercoledì 5 gennaio torna il Baby Parking Teatrale, che ha riscosso grande successo nei giorni dello shopping natalizio. All'Auditorium Agorà nel Centro Storico di Lucca, dalle ore 15 alle ore 18,30 i genitori potranno usufruire di un servizio gratuito di sorveglianza, per bambini dai 6 anni, che saranno custoditi dalle "tate" professioniste di BadaBimbi, mentre papà e mamma si potranno dedicare in tranquillità allo shopping o ad una passeggiata in centro. I bambini durante la giornata saranno invitati e coinvolti a partecipare ad un laboratorio teatrale, condotto da operatori de La Cattiva Compagnia, potranno assistere alla lettura interpretata ed infine creeranno un piccolo gadget da portare a casa, nel laboratorio creativo con le tate di BadaBimbi. Per questioni di sicurezza i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, scrivendo alla mail: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Giovedì 6 gennaio al Teatro comunale Idelfonso Nieri di Ponte a Moriano, alle 16,30 andrà in scena lo spettacolo Chi aiuta Pierino?, rivisitazione della fiaba musicale "Pierino e il lupo" di Sergej Prokof'ev, realizzata da La Cattiva Compagnia di Lucca. Al termine della rappresentazione la Befana e il Befanotto accoglieranno grandi e piccoli con gustose sorprese.

Lo spettacolo a Ponte a Moriano è ad ingresso gratuito, consigliata la prenotazione scrivendo alla mail: prenotazioni@luccateatrofestival.it

Per chi non potrà essere presente, si replica domenica 9 gennaio alle ore 17 a Porcari all'Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara.

Si ricorda che tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 in vigore: quindi l'accesso alle sale teatrali è consentito con mascherina FFP2 per gli over 6 anni, Green pass rafforzato per gli over 12 anni ottenuto con vaccinazione anti COVID-19 (prima dose, valido dopo 15 giorni dall'inoculazione, o al completamento del ciclo vaccinale); guarigione dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.