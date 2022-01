Cultura e spettacolo



Chiude domenica la mostra "Paolo Biagetti, pittore" al Palazzo delle Esposizioni

venerdì, 7 gennaio 2022, 11:49

C'è tempo fino a questa domenica 9 gennaio per visitare la mostra retrospettiva "Paolo Biagetti, pittore" al Palazzo delle Esposizioni di Lucca (piazza San Martino, 7), curata da Alessandra Trabucchi e organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca dalla Fondazione Lucca Sviluppo per valorizzare la figura di questo artista lucchese della seconda metà dell'Ottocento ed il suo contributo alla scena culturale ed artistica dell'epoca.

Mentre l'incontro previsto per sabato 8 gennaio nell'auditorium del Palazzo con Pio Enrico Ricci Bitti su "Varie forme di comunicazione" è rinviato in considerazione della situazione pandemica, la mostra resta visitabile a ingresso libero, secondo le normative vigenti (green pass e mascherina), il venerdì dalle 15,30 alle 19,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19,30. Per informazioni: www.fondazionebmluccaeventi.it, Facebook e Instagram: @palazzoesposizionilucca