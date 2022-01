Cultura e spettacolo



Ciao Marina Addis Saba: tributo a una donna e ad una intellettuale straordinaria

venerdì, 28 gennaio 2022, 17:27

di aldo grandi

Scrivere è un comando interiore più irresistibile che il comando stesso della vita. E' un modo per consegnarsi all'invisibile. Non occorre essere grandi per diventare immortali: anche i più semplici e modesti possono aspirare al domani, solo che riescano a confidare nella parola scritta

Vittorio Beonio Brocchieri

Ci eravamo conosciuti nel 1984, proprio in piazza del Pantheon a Roma, noi, appena 23 anni, all'epoca semplici studenti alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza. Avevamo appena letto un suo libro, Gioventù Italiana del Littorio edito da Feltrinelli e che tratta della stampa dei giovani durante la guerra fascista. Un libro che avevamo trovato, per caso e insieme ad un altro sulla tragedia dell8 settembre 1943 di Ruggero Zangrandi, in casa di un nostro caro amico che abitava nel quartiere Prati a Roma, quando ancora il quartiere Prati non era diventato la residenza abituale di uffici anonimi, commercio asettico e senza identità e personaggi della sinistra radical chic. Era, in quegli anni e anche prima, soprattutto, il quartiere della piccola borghesia che aveva popolato Roma negli anni del boom economico.

Quelle pagine ci avevano colpito per la loro freschezza e perché, negli scritti di quella generazione che aveva creduto sinceramente nel fascismo fino ad immolarsi sui fronti di mezza Europa ed Africa, riscontravamo le medesime esigenze, le stesse aspirazioni, le identiche necessità di purezza, sprezzo del cadreghino e accesa passione propri di tutte le gioventù a qualsiasi latitudine.

Le avevamo scritto - a lei come a Fidia Gambetti - una lettera nella quale manifestavamo il nostro apprezzamento e l'altrettanto entusiasmo derivanti dalla lettura. Evidentemente le nostre parole suscitarono curiosità, senonché Marina Addis Saba ci scrisse e, dopo una telefonata di presentazione da parte nostra, accettò di incontrarci.

Da allora, da quel lontanissimo 1984, sono passati molti anni e nel corso de decenni entrambi ci siamo trovati a vivere la tragedia più grande che essere umano possa sopportare, ossia la morte di un figlio. Lei, che a metà anni Novanta vide morire il suo primogenito Antonio, un ragazzo di spiccata intelligenza, medico come il padre, appena sposato, aggredito da un male incurabile. Ci chiamò, piangendo, mentre noi eravamo all'isola di Ischia in vacanza. La ascoltammo senza poter immaginare il dolore che stava provando e che, solo tanti anni dopo, anche noi ci trovammo ad affrontare.

Marina Addis Saba era una donna di una intelligenza non solo culturale, ma anche emotiva e umana, incredibile. Ci incontrammo, negli anni, con una frequenza notevole, spesso nella casa romana del suo compagno di allora, anche lui professore di storia all'Università, Eligio Vitale, in via Sesto Celere, ad un tiro di schioppo da Villa Pamphili. Su quella magnifica terrazza che circondava tutto l'attico, di fronte ai tramonti unici di una Roma meravigliosa, affrontammo, piano piano, ma con una sete di sapere simile ad una spugna, la storia del ventesimo secolo ascoltandola direttamente dalla loro voce e, successivamente, da decine di protagonisti di quel tempo che imparammo a rintracciare e a incontrare.

Ci sono persone, nella vita di ognuno di noi, alle quali dobbiamo molto per quello che, poi, siamo diventati. Ebbene, a Marina Addis Saba e non solo a lei, noi dobbiamo moltissimo, anzi, guardandoci indietro, quasi tutto. E non perché ci abbia raccomandato a chicchessia o aiutato a trovare un impiego. No, per il semplice motivo che ha accolto la nostra sete di sapere invitandoci al tavolo delle sue esperienze e conoscenze. Ha creduto in noi, ci ha fatto conoscere l'ambiente culturale in cui viveva, fatto amare i libri che abbiamo imparato ad accarezzare e a conservare come fossero dei beni inestimabili. Ci ha insegnato a criticare, a non essere mai proni al potere costituito, ad approfondire senza mai accontentarsi delle apparenze. Era un esempio di antifascismo militante, ma provvista di una apertura mentale sconosciuta all'epoca ai suoi compagni di partito, lei che era sì, amica di Enrico Berlinguer e militante del Pci, ma sempre in piena autonomia e, difatti, sempre controcorrente nelle sue tesi storiche.

Si era innamorata dei giovani fascisti e aveva, prima di tutti, provato a capirne il comportamento aiutata, in questo, anche dall'amicizia di un altro straordinario intellettuale sardo, Antonio Pigliaru che ci presentò. Fummo ospiti di Marina Addis Saba nella sua splendida casa nell'antico borgo di Stintino, giusto fronte mare e lontana anni luce da quella speculazione edilizia che avrebbe trasformato un borgo di pescatori in una sorta di villaggio turistico senza fine. Lei apparteneva a quella che amava definire la Repubblica di Stintino, della quale facevano parte altri intellettuali di spicco cresciuti in provincia di Sassari: da Francesco Cossiga ai fratelli Luigi ed Enrico Berlinguer, a Mario e Celestino Segni.

Era una donna che non aveva bisogno di cambiare la desinenza dei sostantivi ed era una donna che ha dedicato la sua vita alla storia delle donne, a cominciare dalla biografia di Anna Kuliscioff edita da Mondadori per poi passare alle donne partigiane o, ancora, alla curiosità condivisa con il sottoscritto verso le giovani fasciste che, paradossalmente e lei lo aveva capito, proprio nel fascismo e grazie al fascismo, avevano avuto la possibilità di emergere dalla tradizionale vita del focolare cui Mussolini voleva confinarle. Lo sport, lo studio, i littoriali riservati anche alle studentesse avevano dato vigore all'elemento femminile nonostante per il fascismo la donna fosse, appunto, destinata ad essere l'angelo di quel focolare attorno al quale crescere i figli della patria da mandare in guerra per il duce.

Marina Addis Saba era una donna che aveva il dono dell'ironia che, unita all'intelligenza, ne faceva un personaggio adorabile, dalla conversazione brillante e ricca di inventiva, simpatica, affascinante, in grado di afferrare in un baleno gli aspetti più importanti di ciò da cui era attorniata, fossero essi persone o discorsi o scritti.

Agli inizi degli anni Duemila, aveva incontrato un suo vecchio alunno di quando insegnava, appena trentenne, in un istituto superiore per geometri. Lui non l'aveva mai dimenticata, lei, che aveva qualche anno di più, se lo ricordava ancora. Entrambi avevano vissuto gran parte della loro vita, ma bastò poco per decidere di percorrere insieme quel che ne restava.

Marina Addis Saba era, infine, una persona molto tollerante e comprensiva, sempre pronta e disponibile ad aiutare chi soffriva lei che, nella sua vita, molto aveva patito. Ma era sempre un palmo sopra la disperazione, sempre capace di sorprendere con quel suo sorriso, quel suo inimitabile accento sardo, di Sassari, però. Sassari, infatti, rispetto a Cagliari, era la patria degli intellettuali isolani e aveva dato al Paese numerose figure di spicco e ben due presidenti della Repubblica, Antonio Segni e Francesco Cossiga.

Ricordiamo con nostalgia ed affetto ogniqualvolta ci fermavamo a cena da lei e da Eligio Vitale. Le ore trascorrevano veloci senza che noi ci annoiassimo, anzi, ci abbeveravamo a quella cultura fatta di spessore e di sostanza.

Mai e poi mai, quella mattina al Pantheon di 37 anni fa, avremmo immaginato che ne avremmo seguito le orme arrivando a scrivere di storia così a lungo e per così tante volte. E' stato anche grazie alla sua amicizia e alla sua umanità se ci siamo riusciti. Noi, in fondo, ci abbiamo messo molto del nostro, ma anche quando sei cosciente delle tue potenzialità, se non trovi qualcuno che dimostra di crederci e te lo fa vedere, è molto, ma molto più difficile. Ecco, a Marina Addis Saba lasciamo quello che lei ha lasciato a noi, ossia la voglia e la consapevolezza che ogni uomo ha, nella sua vita, un dovere ed è quello di contribuire ad accrescere di frutti l'albero della sua comunità.

Grazie Marina per tutto ciò che hai rappresentato.