Cinque giovani cantanti lucchesi saliranno sul palco di "Casa Sanremo Live Box 2022"

mercoledì, 26 gennaio 2022, 11:36

Speciale doppio anniversario per il Giorno della Memoria 2022. A dieci anni dal debutto, torna lo spettacolo "23 giugno '44: Visita a Terezin", ad ingresso libero (secondo le normative Covid in vigore), venerdì 28 gennaio, ore 21, all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (in via Roma, 121 a Porcari - Lu)

mercoledì, 26 gennaio 2022, 09:12

Il Circolo del Cinema di Lucca presenta l’appuntamento settimanale con i film in prima visione al Cinema Centrale. Giovedì 27 gennaio alle ore 21.15 verrà presentato il film ‘Piazzolla, la rivoluzione del tango’ di Daniel Rosenfeld

martedì, 25 gennaio 2022, 12:43

Un concerto fatto di musica e parole, una serata per riscoprire La favola di Natale di Giovannino Guareschi, il sogno di libertà che lo scrittore dedicò ai suoi bambini durante il periodo di prigionia nel lager tedesco di Stalang XB, a Sandbostel, in Germania

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:33

L'intervento di restauro dei libri è stato reso possibile grazie al generoso contributo di tanti donatori che hanno permesso la raccolta fondi su Eppela. I volumi recuperati sono 3500 libri , il più antico è del 1700, e i titoli comprendono ben 200 riviste italiane e straniere spesso introvabili

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:22

Grazie agli avvocati penalisti lucchesi, capitanati dal responsabile territoriale del Progetto MIUR avv. Micaela Bosi Picchiotti da sabato 22 gennaio si sono nuovamente aperte le porte di diversi licei e istituti tecnici e professionali del territorio provinciale, i quali hanno aderito con molto entusiasmo al progetto della Camera Penale di...

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:07

Hanno brillantemente superato la prima manche del “Gran premio di matematica applicata”, la competizione nazionale, ormai alla sua ventesima edizione, promossa e organizzata dal Forum ANIA - Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università del Sacro Cuore di Milano