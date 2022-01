Cultura e spettacolo



Concerto del duo "Riverberi" nella chiesa parrocchiale a Montuolo

venerdì, 7 gennaio 2022, 09:18

Domenica 9 gennaio alle ore 17 col concerto del Duo Riverberi presso la chiesa parrocchiale di Montuolo si concluderà l'attività di Flam relativa al tempo di Natale.

Il Duo "Riverberi" è formato dal sassofonista Pietro Tagliaferri (Sax soprano - famoso non solo come interprete di tale strumento, ma anche come regista della Rai in occasione dei concerti del Teatro alla Scala di Milano) e dall'organista Stefano Pellini di Modena. A Montuolo eseguiranno musiche di Dufay (sec. XV), Haendel, Bach, Druckenmüller, P. Davide da Bergamo e M. E. Bossi.

Il progetto "Riverberi" nasce nel 2003 dalla collaborazione tra Pietro Tagliaferri e il compositore Massimo Berzolla, con l'idea accostare il sax soprano all'organo con un consapevole progetto musicale, creando un repertorio unico e affascinante. Nel 2009 la formazione si è rinnovata con l'organista Stefano Pellini e con l'apporto della sua esperienza e cultura. L'attività del Duo si è sviluppata in più di duecento concerti negli Stati Uniti, in Messico, Polonia, Austria, Germania, Spagna e nelle più prestigiose Rassegne organistiche italiane, riscuotendo ovunque unanime consenso. Sei sono le realizzazioni discografiche per Stradivarius ed Elegia Records (il Cd monografico su Bach inciso per Elegia ha riportato il giudizio di "eccezionale"), con critiche degne di nota sulle più importanti riviste specializzate, dove Riverberi ha dimostrato la propria duttilità in un vasto repertorio che abbraccia un arco temporale dal Rinascimento alla contemporaneità.

Il concerto è ad ingresso libero.