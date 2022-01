Cultura e spettacolo



Conferenza Unidel a S. Anna sul regista Zeffirelli

lunedì, 24 gennaio 2022, 12:56

Sarà la figura del regista fiorentino Franco Zeffirelli, l’argomento della conferenza che si terrà domani pomeriggio (mercoledì) alle ore 16, presso l'Oratorio Giovanni Paolo II, in via fratelli Cervi a sant'Anna, nell’ambito del ciclo di conferenze della stagione culturale dell’Unidel, l’Università del tempo libero. Sarà ancora il prof. Renzo Cresti (nella foto) ad illustrarne l’opera e le problematiche della regia operistica anche attraverso la proiezione di immagini delle sue opere più famose e delle interviste più interessanti rilasciate dal famoso regista. Ingresso libero per coloro che sono in regola con il green pass. Per informazioni chiamare 351/8856544.