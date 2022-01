Cultura e spettacolo



Fiat... lux

domenica, 9 gennaio 2022, 23:59

di andrea cosimini

Merita, fidatevi. Un'ora di puro godimento all'insegna dell'arte, calati in un'atmosfera surreale con oltre 90 capolavori del seicento, tutti rigorosamente in penombra, illuminati dal pennello dei maestri e dalle luci posizionate con perizia dagli allestitori della mostra.

Siamo a Lucca. Precisamente, all'ex Cavallerizza in piazzale Verdi. Qui, dall'8 dicembre (2021, va da sé), è stata aperta al pubblico l'esposizione "I pittori della luce" (sottotitolo: "Da Caravaggio a Paolini"), aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 20, fino al 2 ottobre 2022. Curatore d'eccezione: nientepopòdimenoché Vittorio Sgarbi.



Abbiamo un'ora libera, perché non entrare? Sono le 15 e siamo fortunati: la fila scorre veloce ed è ancora presto, non ci sono troppe persone in coda. Tempo 10 minuti e siamo all'interno. Per entrare solo due requisiti (ma ormai ci siamo abituati): mascherina e Green pass. Un po' macchinoso l'accesso, ma il personale è rapido e disponibile. L'organizzazione pressoché perfetta.

Il prezzo è modico per una mostra di tale portata: 12 euro l'intero (10 il ridotto), con sconti per gruppi e famiglie. In più una chicca (con un sovrapprezzo di tre euro): un'audioguida utilissima come supporto alla comprensione dei quadri. Unica pecca: il commento riguarda solo 22 opere su 90. Per il resto, Google o libera interpretazione.

La mostra è suddivisa in varie sale comunicanti. Le scene rappresentate sono perlopiù bibliche, epiche, letterarie. Sui volti dei personaggi ritroviamo però le facce del popolo: grinzose, ossute, sofferenti. I dettagli colpiscono: ed è la luce a metterli in risalto.

Il nome di richiamo è sicuramente Caravaggio (al secolo Michelangelo Merisi), vero 'faro' della mostra; ma troviamo anche un Rubens, un Bigot, un De Boulogne, un Gentileschi. E tra loro anche due lucchesi di spicco: da una parte Pietro Paolini, detto anche 'Paolino', e dall'altra Pietro Ricchi, detto 'il Lucchese'. Due grandi pittori del seicento, ingiustamente sconosciuti ai più, veri maestri 'luministi' nelle cui opere sono rintracciabili rimandi allo stile caravaggesco.

Usciamo dalla mostra, appagati e storditi da tanta bellezza. La fila fuori, nel frattempo, si è allungata. Giovani, famiglie, curiosi, appassionati. Tutti in coda per un biglietto. Tutti scalpitanti di entrare. Tutti eccitati. Ci piace.

Alla fine un solo rimpianto: non aver potuto portare a casa il catalogo perché andato a ruba. Poco male: lo abbiamo ordinato e aspettiamo la spedizione a casa. Per il resto, complimenti Lucca. Anche stavolta ce l'hai fatta. E, ora... che a parlare sia l'arte.