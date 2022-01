Cultura e spettacolo



Giornata della memoria: si proietta "Visita a Terezin" per scuole e pubblico

mercoledì, 26 gennaio 2022, 11:36

Speciale doppio anniversario per il Giorno della Memoria 2022. A dieci anni dal debutto, torna lo spettacolo "23 giugno '44: Visita a Terezin", ad ingresso libero (secondo le normative Covid in vigore), venerdì 28 gennaio, ore 21, all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (in via Roma, 121 a Porcari - Lu), in un evento organizzato dal Comune di Porcari insieme a F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori, Comitato Provinciale di Lucca, in collaborazione con La Cattiva Compagnia con il patrocinio di ANPI-Capannori, Provincia di Lucca, Comuni di Lucca e Scuola della Pace.

Un'occasione per commemorare le vittime dei lager, a cui si unisce la volontà di ricordare Giovanni Fedeli, attore, regista e presidente de La Cattiva Compagnia, prematuramente scomparso nell'ottobre scorso all'età di 48 anni, con la proiezione dello spettacolo da lui scritto e diretto, accompagnato da una mostra di foto, abiti e oggetti di scena.

La proiezione si ripete Giovedì 27 gennaio alla presenza del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari e dell'assessore alla Cultura Roberta Menchetti, dopo l'importante testimonianza del sopravvissuto Dante Unti, per le classi terze della scuola secondaria di primo grado "E. Pea" di Porcari.

Sabato 29 gennaio alle ore 21, visione on line per chi si collegherà alla pagina FaceBook di FITA: @fitalucca

Nel 2012 la F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori, Comitato Provinciale di Lucca fu incaricata dall'amministrazione Provinciale di Lucca e della Scuola per La Pace, di realizzare uno spettacolo in occasione delle commemorazioni dei Giorni della Memoria e affidò a Giovanni Fedeli e alla sua associazione teatrale La Cattiva Compagnia la responsabilità di realizzarlo. Il cast coinvolse attori provenienti anche da altre compagnie affiliate alla federazione e bambini e ragazzi dei Corsi di Teatro organizzati dalla F.I.T.A. e condotti da Tiziana Rinaldi e da Giovanni Fedeli.

Il risultato di queste diverse sinergie fu un lavoro molto originale, impegnativo, corale, attinente e coerente alle tematiche del Giorno della Memoria. Lo spettacolo, che debuttò nel gennaio 2012 con diverse repliche per gli studenti e per il pubblico nei principali teatri della Provincia di Lucca, partecipò anche a diverse rassegne e festival in tutta Italia, ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui il premio come miglio spettacolo FITALIA 2012.

"23 giugno '44: Visita a Terezin", è la storia dell'olocausto raccontata attraverso la rivisitazione di un fatto realmente accaduto nel ghetto di Terezin, a 60 chilometri da Praga. Il 23 giugno 1944, alcuni ispettori della Croce Rossa Internazionale ottennero il permesso di visitare il campo, per verificare le condizioni dei prigionieri. Quello che i nazisti attuarono, e che i delegati videro, fu una vera e propria "farsa" ad uso e consumo della propaganda interna finalizzata, per ordine di Himmler, a far tacere la "cattiva coscienza" occidentale.

La rielaborazione artistica di questo avvenimento storico rappresenta la cosiddetta "messa in scena" ordita dai nazisti e la sua lunga preparazione che coinvolse i prigionieri del ghetto come "attori" involontari, in vista dell'imminente arrivo di un delegato della Croce Rossa.

Il lager di Theresienstadt (Terezin in Ceco) vide, dal 24 novembre 1941 fino alla liberazione avvenuta l'8 maggio 1945, passare circa 144 mila ebrei, 15 mila dei quali bambini e neonati. Un quarto dei prigionieri morì nel campo per le pessime condizioni (fame e malattie). Circa 88 mila vennero deportati poi ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Quando la guerra finì solo 17.247 erano sopravvissuti.

Per Informazioni Tiziana 347.7561235 - info@lacattivacompagniateatro.it Rita 320.6320032 - fitalucca@gmail.com