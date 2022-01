Cultura e spettacolo



Gran premio di matematica applicata: si qualificano cinque studenti dell'Ite Carrara

lunedì, 24 gennaio 2022, 13:07

Hanno brillantemente superato la prima manche del “Gran premio di matematica applicata”, la competizione nazionale, ormai alla sua ventesima edizione, promossa e organizzata dal Forum ANIA - Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università del Sacro Cuore di Milano.

Sono Federica Blefari, Matilde Curri, Davide Gabrielli, Pietro Grazzini e Alessio Stelletti, alunni della 5A dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”.

Collegati da remoto con la loro insegnante, prof.ssa Rosanna Franzoni, si sono esercitati anche durante le vacanze natalizie per arrivare preparati all’appuntamento del 14 Gennaio e affrontare la prova: otto quesiti di logica matematica a risposta multipla da risolvere in cinquanta minuti.

Come dichiarano i promotori dell’iniziativa, “ai giovani partecipanti la sfida propone di [ … ] risolvere problemi originali [ … ] che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli matematici intuitivi. Un’occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in materia, per premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al percorso post-diploma”, viste “[ … ] le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario”.

Federica, Matilde, Davide, Pietro e Alessio, accompagnati dalla loro docente di Inglese, prof.ssa Margherita Di Lello, il 10 Febbraio si recheranno a Roma dove, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, li attende la seconda manche della gara. La premiazione dei tre vincitori assoluti a livello nazionale e dei venti migliori classificati, invece, si svolgerà il 26 Marzo a Milano.