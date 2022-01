Cultura e spettacolo



I giovani della Guarnieri tornano a teatro nei giorni della memoria

lunedì, 17 gennaio 2022, 12:15

Vuoti, silenzi, assenze e cose invisibili,voci di storie e di ragazzi. Il viaggio di ieri incontra quello di oggi. Scoprire il coraggio oltre il dolore. Saranno giovani studenti di Lucca a essere protagonisti attivi in questi giorni di Memoria.



Le anime dei ragazzi di S.Anna di Stazzema incontrano il perdere e il ritrovare dei giovani di oggi .Le Memorie non possono essere perdute ,oggi più che mai .Torna in scena il gruppo di Teatro Educazione della Associazione Teatrale Guarnieri diretto da Miriam Iacopi con il suo Teatro che parla di poesia e memoria .La conoscenza e la memoria sono le anime belle di questa performance che coinvolge il gruppo giovani “I Giamburrasca”. In questo momento delicato e particolare della nostra vita sociale,l'arte e il teatro sociale, sono strumenti preziosi per tornare a sentirci “Anime che si incontrano”. L'Associazione Teatrale Guarnieri, firmataria del Patto LuccaLearningCity e dell'Osservatorio dei Diritti della Città di Lucca ,svolge attività sia nel territorio lucchese sia nei vari poli di Teatro Educativo Nazionali. Oltre alla organizzazione di Rassegne Teatrali nella città di Lucca è aperta all'incontro con varie realtà .Orientata al Teatro come strumento di comunicazione,formazione e coscienza civica,pone attenzione al Teatro di comunità . Fare,Creare e partecipare nell'ottica di coinvolgere cittadini di ogni età.



Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti… E’ lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui. (Jacques Copeau)