Il "Boccherini" diventa conservatorio statale

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:24

"Anna Frank, una storia attuale" è la mostra inaugurata questa mattina nella sala Tobino di Palazzo Ducale in occasione della giornata della memoria. L'allestimento è promosso dalla provincia di Lucca, dal comune di Lucca, dall'istituto storico della resistenza ed è ideato e prodotto dalla fondazione Anne Frank di Amsterdam

venerdì, 21 gennaio 2022, 12:22

Domenica 23 gennaio, alle 17:30 nella chiesa di San Francesco, tornano a esibirsi insieme la violinista Anna Tifu, apprezzata interprete di livello internazionale, e una delle eccellenze lucchesi, l'orchestra dell'ISSM "Boccherini" diretta da GianPaolo Mazzoli

venerdì, 21 gennaio 2022, 11:17

Sarà dedicata all'arrivo a Lucca la narrazione della seconda tappa del percorso lucchese della via Francigena, in onda domenica (23 gennaio) alle 10.35 su Controradio (FM 98.9 nelle province di Lucca, Pisa e Livorno, FM 93.6 nelle province di Firenze, Prato e Pistoia)

venerdì, 21 gennaio 2022, 11:07

Grandi notizie per i fans dei Kasabian: la band di Leicester, che un mese fa ha annunciato la sua partecipazione a Lucca Summer Festival in una serata in cui dividerà il palco con Liam Gallagher, sarà in Italia per altri tre concerti nell’estate 2022

venerdì, 21 gennaio 2022, 08:56

Per il quinto anno consecutivo il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca è il miglior Liceo Artistico Musicale della Toscana: è il risultato dell’indagine Eduscopio 2021-22

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:10

"Il simbolo che cura" raccoglie le esperienze di più quarant'anni nei servizi psichiatrici del Sistema Sanitario Nazionale, dodici da Primario. Sabato 22 gennaio alle 17,30 si può seguire gratuitamente on-line e dal vivo