Il parco fluviale, le mura e l'ingresso in città al centro della seconda puntata della trasmissione radiofonica sulla via Francigena

venerdì, 21 gennaio 2022, 11:07

Grandi notizie per i fans dei Kasabian: la band di Leicester, che un mese fa ha annunciato la sua partecipazione a Lucca Summer Festival in una serata in cui dividerà il palco con Liam Gallagher, sarà in Italia per altri tre concerti nell’estate 2022

venerdì, 21 gennaio 2022, 08:56

Per il quinto anno consecutivo il Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” di Lucca è il miglior Liceo Artistico Musicale della Toscana: è il risultato dell’indagine Eduscopio 2021-22

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:10

"Il simbolo che cura" raccoglie le esperienze di più quarant'anni nei servizi psichiatrici del Sistema Sanitario Nazionale, dodici da Primario. Sabato 22 gennaio alle 17,30 si può seguire gratuitamente on-line e dal vivo

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:04

Come spesso accade negli ultimi anni per le iniziative del Giorno della Memoria dedicate al ricordo della Shoah, anche quest'anno sarà una mostra a dare il via al programma provinciale in cui si inseriscono le iniziative promosse dalla provincia e, in particolare, quelle organizzate dai comuni del territorio

mercoledì, 19 gennaio 2022, 12:56

La scuola primaria Pascoli vi aspetta il 22/1 dalle ore 10 per l'open day in presenza dove sarà possibile, divisi per piccoli gruppi, visitare la scuola, conoscere le insegnanti e scoprire i progetti

martedì, 18 gennaio 2022, 19:42

Jam Academy (https://www.centromusicajam.it) entra a far parte della AES Audio Engineering Society USA, network statunitense internazionale che unisce ingegneri del suono, creativi, scienziati e studenti di tutto il mondo promuovendo i progressi nel campo dell'audio e diffondendo nuove conoscenze e ricerche