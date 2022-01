Il Rotary lancia la seconda edizione della borsa di studio “Innamorarsi della musica”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 28 gennaio 2022, 17:27

Marina Addis Saba, storica del fascismo e delle donne, scrittrice e docente universitaria a Sassari, è morta il 28 ottobre 2021 all'età di 91 anni. Noi, che l'avevamo conosciuta al Pantheon nel lontano 1984, lo abbiamo saputo solo adesso e vogliamo ricordarla così

venerdì, 28 gennaio 2022, 11:20

I colori e i temi della musica del Novecento in tutta la loro straordinaria varietà per un concerto con tre interpreti di eccezione. Domenica 30 gennaio, alle 17:30 all'Auditorium del Suffragio, il secondo appuntamento della Stagione cameristica dell'Associazione Musicale Lucchese vedrà il graditissimo ritorno a Lucca del clarinettista Alessandro Carbonare

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:47

Manon Lescaut di Giacomo Puccini in scena al Teatro del Giglio in un nuovo allestimento che porta la firma di Aldo Tarabella (regia) e Giuliano Spinelli (scene). Il Maestro Roberto Gianola sul podio dell’Orchestra della Fondazione Festival Pucciniano

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:08

Sabato 29 gennaio alle 17:30 presso la libreria Ubik Lucca ci sarà la presentazione del secondo romanzo di Oscar Pellegrini, "Il libro di Angela" (Casa Editrice Il Filo di Arianna) un racconto che, pagina dopo pagina, come un thriller in catarsi evolutiva conduce verso la fine, intesa come comprensione.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 13:28

La LYM Academy di Lucca mette a segno un'altro successo, saliranno infatti sul palco di "Casa Sanremo live box", cinque giovani cantanti lucchesi, allevi di canto del M. Vijay Pierallini direttore della LYM Academy

mercoledì, 26 gennaio 2022, 11:36

Speciale doppio anniversario per il Giorno della Memoria 2022. A dieci anni dal debutto, torna lo spettacolo "23 giugno '44: Visita a Terezin", ad ingresso libero (secondo le normative Covid in vigore), venerdì 28 gennaio, ore 21, all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (in via Roma, 121 a Porcari - Lu)