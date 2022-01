Cultura e spettacolo



Inaugurata la mostra su Anne Frank a Palazzo Ducale

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:24

di chiara grassini

"Anna Frank, una storia attuale" è la mostra inaugurata questa mattina nella sala Tobino di Palazzo Ducale in occasione della giornata della memoria. L'allestimento è promosso dalla provincia di Lucca, dal comune di Lucca, dall'istituto storico della resistenza ed è ideato e prodotto dalla fondazione Anne Frank di Amsterdam.



Il consigliere provinciale Maria Teresa Leone, dopo i saluti istituzionali, ha spiegato che l'iniziativa è presente anche in altri luoghi e che la mostra era già stata allestita qualche anno fa. Durante il suo intervento si è soffermata su due aspetti: il primo riferito alla famiglia di Anne, il secondo al concetto di ricordo e realtà per poi citare una frase pronunciata da Liliana Segre, ovvero "la memoria è il vaccino con cui si combatte l'indifferenza". Tradotto: occorre arricchire il nostro vissuto e combattere la noncuranza. L'assessore Ilaria Vietina ha spiegato "il senso della giornata della memoria" agli studenti della classe prima M dell' Iti (istituto tecnico) accampagnata dai docenti Paola Vignoli, Massimo Malatesta e Paola Paoli.Vietina ha fatto una serie di riflessioni su quanto accaduto ai tempi del nazismo con particolare attenzione alle condizioni in cui vivevano le famiglie ebree. Poco prima di giungere alle conclusioni si è soffermata sul concetto di antisemitismo, ossia "atteggiamenti discriminatori nei confronti degli ebrei".



Il presidente dell'istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in provincia di Lucca, nonchè Mario Regoli, ha illustrato in una breve introduzione i contenuti mettendo in evidenza "le condizioni disumane, le disuguaglianze e le differenziazioni sociali" dell'epoca attraverso una serie di pannelli esposti nella sala Tobino.



"Il padre, Otto Frank, aveva già capito cosa stava accadendo in Germania già negli anni Venti - ha affermato il presidente -. Per questo motivo lascia il paese e va in Olanda dove per due anni vive in un luogo ristretto e isolato insieme ad altre otto persone".



La mostra rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì (9-13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18). Apertura straordinaria sabato 29 gennaio e domenica 30 dalle 15 alle 18. Possibilità per le scuole di richiedere visite guidate contattando la provincia di Lucca al numero 0583/417481 o via email scuolapace@provincia.lucca.it L'ingresso è gratuito ma per poter accedere è necessario il green pass rafforzato.