Cultura e spettacolo



La cantante lucchese Cosetta Gigli accede alla finale di "The voice senior"

lunedì, 17 gennaio 2022, 08:55

di barbara ghiselli

E' stata una selezione durissima quella avvenuta lo scorso venerdì durante il programma The Voice Senior su rai 1: solo 12 concorrenti su 24 sono stati infatti scelti per accedere alla finale (tre per ogni squadra). Cosetta Gigli, è riuscita in questo intento; la talentuosa cantante lucchese si è così conquistata più che meritatamente il biglietto per accedere alla finale che si terrà venerdì 21 gennaio in prima serata su rai 1.

L'interpretazione di "Con te partirò" eseguita da Cosetta Gigli ha lasciato a bocca aperta tutti i coach, non solo Orietta Berti che guida la squadra di cui fa parte la cantante lucchese; anche Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino hanno infatti applaudito la sua interpretazione, sono rimasti incantati dalla sua splendida voce e le hanno fatto moltissimi complimenti.

Tutti coloro che apprezzano la sua bravura avranno la possibilità di darle una mano per raggiungere la vittoria dato che venerdì prossimo attraverso il televoto da casa si potrà contribuire al verdetto finale.