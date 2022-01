Cultura e spettacolo



“La musica, letteratura del cuore”: percorso per le competenze trasversali e l’orientamento nelle scuole

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:17

L’Associazione musicale lucchese, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale IX di Lucca e Massa Carrara, presenta il progetto “La musica, letteratura del cuore”, dedicato e proposto agli studenti delle classi terze e quarte di quattro Istituti superiori della città: Liceo Scientifico “A.Vallisneri”, Liceo Classico “N.Machiavelli”, Liceo delle Scienze Umane “L.A.Paladini” e ISI “S. Pertini”. Il Progetto, elaborato come percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, vedrà coinvolti, in modalità diverse, gli studenti e le studentesse che aderiranno alla proposta in occasione di due importanti eventi: la Stagione Cameristica (gennaio/marzo 2022: 30 gennaio; 6, 12, 19, 27 febbraio; 6 marzo) e Lucca classica Music Festival (23 aprile - 1° maggio 2022).



I concerti della Stagione Cameristica rappresentano un’occasione preziosa per avvicinarsi alla musica classica anche grazie alla presenza di tanti giovani e giovanissimi interpreti che trasmettono ai coetanei la passione e tutta l’attualità delle opere che eseguono. Il Lucca Classica Music Festival, di contro, per la sua formula informale e immersiva, è una opportunità per rileggere e rivedere il concetto di “musica classica” alla luce del presente. “Classico”, del resto, è qualcosa che non ha mai finito di dire ciò che ha da dire, portando in sé la possibilità di rivolgersi a tutti. E ’significativo ricordare le parole di Ezio Bosso che affermava: “La musica cosiddetta classica non deve spaventare, è destinata a tutti, bisogna stimolare la curiosità. La musica è una cosa seria, non seriosa”. Educare alla musica è uno degli scopi primari dell’AML. Da tanti anni l’associazione investe nella formazione delle nuove generazioni, attraverso gli appuntamenti di Musica Ragazzi, stagione rivolta a piccoli e grandi. Un’offerta fatta di incontri, concerti dal vivo con solisti, orchestre e gruppi vari. Il Progetto, previa una formazione specifica dal titolo “Esperienze di ascolto. introduzione all'ascolto della musica classica”, tenuta da docenti e musicisti esperti, che mira a preparare all’ascolto musicale, offre agli studenti e alle studentesse diverse occasioni di coinvolgimento.



Il percorso prevede infatti la possibilità di fruire gratuitamente dei concerti previsti dalle due manifestazioni suddette, di cimentarsi in veste di presentatori con il compito di introdurre il concerto, di dedicarsi all’accoglienza del pubblico fornendo informazioni sui luoghi di rilievo storico-culturale in cui gli eventi musicali si svolgeranno. L’esperienza fatta dagli studenti porterà all’elaborazione di prodotti come recensioni, articoli giornalistici, elaborati di arte, video o foto che saranno resi pubblici in una occasione creata “ad hoc”.