La Scuola IMT si aggiudica un finanziamento regionale per cinque assegni di ricerca

martedì, 11 gennaio 2022, 12:17

Soluzioni innovative per il packaging, neuroscienze al servizio della performance sportiva, valorizzazione degli archivi fotografici lucchesi e dei musei presenti sul territorio provinciale, anche attraverso nuove offerte culturali.

Sono gli obiettivi dei quattro progetti con cui la Scuola IMT si è aggiudicata un finanziamento da 186mila euro da parte della Regione Toscana nell'ambito del bando "Assegni di ricerca 2021". Il finanziamento regionale, cui sarà aggiunta una quota da parte della Scuola IMT e dei partner dei vari progetti, servirà a finanziare cinque percorsi di alta formazione della durata di due anni.

"Tra gli obiettivi della Scuola IMT c'è sicuramente quello di rafforzare il legame con il territorio – commenta il direttore della Scuola IMT Rocco De Nicola – e questo risultato, frutto anche della collaborazione con istituzioni e imprese locali, ne è il segno. Le professionalità che si formano grazie a programmi di dottorato innovativi e multidisciplinari devono essere un valore aggiunto per Lucca e la provincia tutta e poter contribuire al suo sviluppo in un contesto altamente competitivo e di grandi cambiamenti come quello che viviamo al giorno d'oggi."

Partner dei progetti sono sia soggetti pubblici sia imprese del territorio:

Il progetto HUG (ArcHivi lUcca fotoGrafia) si rivolge agli archivi degli enti istituzionali e ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio fotografico di Lucca con l'intento di organizzare i fondi in un unico database, ampliare il pubblico e sviluppare percorsi volti alla riscoperta del patrimonio e della memoria del territorio attraverso le fotografie. Capofila del progetto, che vede come partner l'Archivio fotografico lucchese del Comune di Lucca, Photolux, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la società Hyperborea, è l'unità di ricerca Lynx, il centro di ricerca multidisciplinare della Scuola IMT incentrato sullo studio del ruolo delle immagini.

MAIORA mira a sviluppare metodi innovativi per il miglioramento del rendimento psicofisico di atleti professionisti attraverso l'impiego di tecniche di monitoraggio e allenamento basate sui più recenti avanzamenti delle neuroscienze cognitive e dello sport. Il progetto nasce da una stretta collaborazione sul rendimento mentale degli atleti professionisti tra il Molecular Mind Laboratory (MoMiLab) della Scuola IMT e Formula Medicine, centro di medicina dello sport a Viareggio

Il progetto NEXT GENERATION PAPER & PACKAGING, coordinato dall'unità di ricerca Musam (Multi-scale Analysis of Materials) della Scuola IMT in collaborazione con Lucense, è destinato al settore cartario e mira a rafforzare la competitività delle filiere locali toscane ricercando soluzioni innovative per il packaging di nuova generazione, nuovi materiali e utilizzo di fibre alternative di origine non forestale per applicazioni nell'industria, in sostituzione di materiali plastici e non solo, secondo i più attuali indirizzi di progettazione e innovazione ecologica.

SOOcult (Soluzioni organizzative e nuove 0fferte culturali per il Sistema museale lucchese) sarà realizzato dal Lynx, centro di ricerca del corso di dottorato in Analisi e gestione dei beni culturali della Scuola IMT, in stretta collaborazione con il Sistema museale territoriale della

provincia di Lucca, composto da 26 musei e organizzazioni culturali e creative, con il Museo Paolo Cresci e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per consolidare e migliorare il Sistema museale, sviluppare offerte culturali sfruttando l'ICT e integrando i prodotti culturali esistenti.