Cultura e spettacolo



La via Francigena al centro di un podcast

venerdì, 14 gennaio 2022, 13:47

Un podcast dedicato al percorso lucchese della via Francigena, con interviste ai principali attori del territorio, studiosi, esperti ed operatori che racconteranno le caratteristiche del paesaggio, della natura, dei luoghi e dei simboli storici, delle tradizioni e dei prodotti tipici che il pellegrino incontra lungo il cammino lucchese.

Si tratta del nuovo progetto di promozione turistica del Comune di Lucca, realizzato in collaborazione con Controradio.

"Nell'ultimo anno – spiega l'assessore al turismo Stefano Ragghianti – l'utilizzo dei podcast e dei contenuti audio ha registrato un incredibile incremento, entrando in una fase di maturità degna di attenzione: si tratta di uno strumento conosciuto e sfruttato dalla generazione Z e da un pubblico più ampio, per questo abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento di sperimentarne tutte le potenzialità. Il target a cui ci rivolgiamo con questa serie di trasmissioni è rappresentato da quel turismo lento e outdoor, il viaggiatore che si muove tra natura e benessere all'aria aperta e lungo i cammini storici, un prodotto turistico in forte crescita negli ultimi anni in Toscana ed in lucchesia, anche a seguito della pandemia, proprio perché risponde insieme a criteri di sicurezza e al contempo di libertà di cui si avverte forte l'esigenza".

Il racconto della via Francigena si svilupperà attraverso 5 episodi che andranno in onda ogni domenica mattina alle 10.35 su Controradio (FM 98.9 nelle province di Lucca, Pisa e Livorno; FM 93.6 nelle province di Firenze, Prato e Pistoia), da domenica 16 gennaio a domenica 13 febbraio. Il primo episodio, domenica prossima, tratterà del cammino da Camaiore a Lucca, con interviste allo storico Luca Santini sulla cittadina di Camaiore; Marzia Bonato, direttrice del Museo Archeologico di Camaiore; Jacopo Menchetti, volontario della casa del pellegrino di Valpromaro; Arturo de Ambris, amico di Giorgio Gaber cui è dedicata una statua sul Monte Magno e Roberto Giovanni Nannini, produttore della zona delle colline lucchesi.

Le trasmissioni proseguiranno domenica 23 gennaio con la tappa dedicata a Lucca, al parco fluviale, alle mura e all'ingresso in città; domenica 30 gennaio si parlerà invece della cattedrale e domenica 6 febbraio di storie e curiosità legate alla città. La puntata conclusiva, domenica 13 febbraio, sarà dedicata al percorso della via Francigena fra Lucca e Altopascio.

Le puntate saranno disponibili a partire dal secondo giorno successivo alla prima messa in onda in radio, anche sui siti web www.turismo.lucca.it e www.pianadilucca.it e su Loquis www.loquis.com/it, la prima piattaforma di Traevl Podcasting che raccoglie storie e informazioni legati ai luoghi che ci circondano o che si visitano a piedi, in auto o con i mezzi pubblici.